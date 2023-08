¿No traía llaves? Julión Álvarez intenta entrar a su casa por la ventana y TikTok explota

Primero, hace unos días circuló un raro video en el que supuestamente Julión Álvarez está usando un chaleco antibalas durante un concierto , aunque muchos aseguraron que se trató de un efecto óptico. Ahora, un divertido momento volvió a hacer de las suyas en TikTok.

Fue a inicios de esta semana que el usuario de TikTok @naboryanez subió un divertido video en el que se ve a Julión Álvarez... ¡Intentando entrar a su propia casa por la ventana! "¿Se le olvidaron las llaves o qué?”, se preguntaron los divertidos fans viendo la curiosa grabación, filmada a altas horas de la noche.

JULIÓN ÁLVAREZ INTENTA ENTRAR POR LA VENTANA Y DIVERTIDO MOMENTO SE VIRALIZA

El video, compartido con una graciosa frase: “Como cuando no te dejan entrar a casa a dormir, ¿Qué harías tú?”, muestra a Julión Álvarez entrando por una de las ventanas; afortunadamente, ésta es amplia y puede entrar sin mucha dificultad entre risas.

Los usuarios, obedeciendo a la leyenda que acompaña al video de TikTok, no tardaron en comentar historias similares que seguramente sacaron más de alguna carcajada.

Entre los comentarios que puedes leer en el video original se encuentran algunos muy originales: “Yo agarrando onda para cuando no me abran la puerta”, “Literal igualito a mí cuando me quedo encerrada en mi propia casa” y “Me encanta la sencillez de este hombre, eres único Julión ”.