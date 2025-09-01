Suscríbete
¿Quién ganó los dos millones de pesos en la final de Survivor México?

El reality show extremo de Azteca enfrentó en su capítulo final a Esmeralda, Sargento Rap y Sergio

August 31, 2025 • 
Alejandro Flores
survivor final dos.jpg

El reality show terminó con una prueba extenuante

Azteca

La final de Survivor empezó con una mala noticia para Kenta pero buena para Sergio. El primero quedó eliminado en la prueba de las torres que había quedado pendiente en la semifinal del viernes.

“Aprendí que a veces no tienes el control de las cosas y a no frustrarme. Nunca darme por vencido es lo más importante que me llevó”, dijo Kenta cuando se despidió del programa.
De modo que en la prueba final quedaron Sargento Rap, Esmeralda y Sergio.

En la primera prueba final, los tres competidores se enfrentaron a un reto en el que se les vendaron los ojos. Tuvieron que conectar postes con lazos en los que había nudos y luego armar 18 orificios en un muro. Todo con los ojos vendados.

Luego de tres pruebas más, Sergio fue el primero en terminar el circuito por lo que fue también el primer finalista.
Esmeralda y Sargento Rap se quedaron atorados en la prueba de rompecabezas tridimensional en el que tardaron varios minutos.
Al final, fue Esmeralda la que lo armó antes que Sargento. Cuando ganó, Esme se desmoronó y cayó de rodillas.

“Ya he ganado con votos, ahora quiero ganar por mi esfuerzo solamente”, dijo Esme antes de enfrentarse a Sergio en el circuito final.

El éxtasis del triunfo

En el circuito final se enfrentaron Esmeralda y Sergio con la consigna típica de “que gane el mejor”.
En el segundo de los circuitos tuvieron que superar obstáculos que combinaban la destreza con la habilidad física y lo fortaleza mental.
Sergio fue el que dominó en dos ocasiones consecutivas el circuito por lo que se llevó los 2 millones de pesos.

Survivor México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
