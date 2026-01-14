Exparticipante de ‘Reto 4 Elementos’ a punto de morir por un tumor: “Si quedaba en la plancha, estaba lista”

“Si pasa algo, qué rico, bendito Dios. Ya hice lo que quería hacer. Me voy feliz. Ahí se divierten en mi velorio”.

La comediante y actriz, Mónica Escobedo, asustó a todos sus seguidores al dar a conocer que fue sometida a una cirugía para que le retiraran un tumor, de un kilo de peso, que creció en su útero.

La exparticipante de ‘Reto 4 Elementos’ indico que hace un año y medio se enteró que tenía un enorme mioma, el cual le estaba desplazando la vejiga, cuando notó que empezaba a ir constantemente al baño.

Escobedo describió que fue cuando cambió de ginecóloga que se descubrió el tumor. En su primera revisión, la especialista le notificó que el mioma era del tamaño de una toronja.

La también standupera explicó que tardó un año en operarse, pues la cirugía no es sencilla y es cara, además de que muchas veces el seguro la no cubre.

Cuando se enteró, Mónica no podía creerlo pues aseguró que cuida mucho su salud y ninguno de sus familiares ha tenido “antecedentes de cáncer ni tumores”. También comentó que su cirugía llegó a complicarse, por lo que se preparó para morir.

“Si me quedaba en la plancha, ya estaba lista. Decía: ‘Si pasa algo, qué rico, bendito Dios. Ya hice lo que quería hacer. Me voy feliz. Ahí se divierten en mi velorio. Ahí se reparten mis gatos y mis cuadros’”, reveló la comediante.

También tuvo complicaciones durante su recuperación, pues aunque el tumor era benigno el cirujano le “perforó la vejiga” por accidente.

“Como había mucha adherencia, el tumor se había pegado a otros órganos y por eso fue esa perforación. Se solucionó gracias a la intervención de una ginecóloga especialista en vejiga, quien auxilió a mi doctor y le dijo cómo poner la sonda, ya que no debe haber fugas, porque se puede infectar la herida”, agregó Escobedo.

Luego de la cirugía, la actriz narró que la pasó muy mal, pues tuvo que estar con una sonda durante 15 días y tenía que ser muy cuidadosa para no crear una infección.

“Es vivir con una manguerita. Te la ponen vía vaginal y no puedes salir o esconder la bolsa. Luego utilizas guantes de látex para evitar alguna infección al vaciarla. Afortunadamente, ya pasó todo. Esto le sucede al 3% de los pacientes con miomas. Me tocó a mí”, concluyó Mónica.