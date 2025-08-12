Suscríbete
Adrián Di Monte y su polémica salida de La Casa de los Famosos México: “Me dicen ‘no, regrésate, regrésate’”

Hay dudas sobre si el cubano debía o no haber sido el segundo habitante eliminado.

August 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
Adrián Di Monte salió de La Casa de los Famosos México

Debido a que la competencia en La Casa de los Famosos México ya comenzó a ser por habitaciones, el público de Cuarto Noche y del Cuarto Día, comienzan a defender a sus favoritos y los debates estallan en redes sociales.

La salida de Adrián Di Monte fue un suspiro para quienes apoyan a Día, pero también surgieron dudas porque parecía que la habitante que saldría sería Priscila Valverde.

El calor de la controversia aumentó luego de que este martes 12 de agosto, Adrián Di Monte dijo algo en el programa Hoy, que levantó aún más sosprechas:

“El estar en el túnel es rarísimo, es fuerte... Me dicen ‘no, regrésate, regrésate’, la cámara aquí (frente él)... Y sales súper desnorteado (confundido)”.

La declaración de Adrián Di Monte explica por qué, cuando fue anunciado como el habitante eliminado de La Casa de los Famosos México, dio dos pasos y luego se regresó, se pegó con la puerta y volvió a girar rumbo a la salida. Hay quienes aseguran que su salida se trató de un supuesto error.

Escúchalo en el minuto 4:30 del siguiente video:

Galilea aclaró que los votos cambian

En la misma entrevista, Galilea Montijo resaltó: “Lo impresionante del público es que, hay unas estadísticas en la semana y al momento cambian las votaciones. El público se espera al último día para votar, al posicionamiento y te dan unas sorpresas...”.

El público, en tanto, comenta que creen que fue un error

La importancia del Notario

En medio de la polémica en redes sociales, la periodista Joanna Vega-Biestro publicó un video para compartir lo que ella supo sobre el conteo de votos, y el papel fundamental del Notario que da fe y legalidad del resultado.

“Dijeron ‘sale Priscila’ y fue el interventor el que dijo ‘no, por el horario y por el cambio’. El notario fue el que dijo ‘sale Adrián’, por eso la equivocación”, dijo Joanna sobre que los votos para Priscila y para Adrián cambiaron de último minuto, y en el momento del último corte y conteo, Di Monte resultó ser el perdedor.

Pero Maxine Woodside asegura que hubo un error

“Sí se equivocaron en La Casa, al sacar a Adrián. Abrieron la puerta cuando no debieron haberla abierto, porque estaba pasando apenas Adrián. La que tenía que haber estado de frente, es Priscila... Adrían se sale y le dicen ‘regrésate, regrésate, no eres tú’, pero ya no pudo regresarte”.

“Sí se equivocaron, claro”, insistió Maxine Woodside en su programa Todo para la mujer, sobre la situación de Adrián.

Así fue el momento de la salida de Adrián Di Monte...

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
