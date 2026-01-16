Eugenio Derbez deja en visto a Victoria Ruffo tras reclamo y mejor le hace caso a Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron en 1996 y desde entonces han tenido encontronazos cada vez que hablan uno del otro.

Para la historia reciente de la televisión quedó aquel capítulo de “Derbez en cuando” en el que Victoria Ruffo participó junto con el hijo de ambos, José Eduardo, quien entonces apenas era un niño.

José Eduardo apareció con una bolsa en la cabeza porque en ese tiempo Eugenio había denunciado públicamente que Victoria no lo dejaba ver al niño.

Ahora que se cumplen 30 años de su separación, los actores otra vez avivaron el fuego de tormentosa relación con declaraciones polémica.

Victoria Ruffo acudió a una entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal de Youtube, en la cual acusó a Eugenio de ser un mal padre.

“Mi bronca con Eugenio es que no estuvo con su hijo. Y él siempre lo ha dicho: él no quería ser papá, no sabe ser papá”.

Las acusaciones calaron hondo en Eugenio Derbez, quien llegó al aeropuerto de la Ciudad de México este jueves luego de haber participado en un reality show de retos extremos.

“Mira que yo tengo muchas cosas que decir”, le soltó a los reporteros que lo esperaban para preguntarle su respuesta a las acusaciones de Victoria.

Sin embargo, durante los dos minutos que duró el trayecto que hizo caminando desde la puerta de desembarque hasta su auto, prefirió guardar silencio y evadir las preguntas.

¿Por qué Eugenio Derbez ignoró a Victoria Ruffo?

El comediante y director prefirió hacer bromas sobre su barba y lanzar uno que otro sarcasmo en torno a que hay temas más interesantes como la situación de Nicolás Maduro.

Todo ello para evitar el tema de Victoria Ruffo y su señalamiento de que es mal padre.

“Por respeto a mi mujer que está harta del tema, a mi nieta y a José Eduardo, ya no voy a decir nada, el asunto está muerto”.

Derbez y José Eduardo, de hecho, tienen una entrevista publicada en el canal de Youtube del hijo, en la que habla de su relación padre e hijo, la cual efectivamente fue poco ortodoxa ya que la mayor parte de su infancia y adolescencia vivió en casa de su madre.

Eso provocó que Victoria y Eugenio se acusen mutuamente, desde hace 3 décadas de haber cometido errores en su crianza: ella lo señalan por estar ausente y él asegura que lo consentía demasiado.

Este 14 de enero de 2026, sin embargo, por primera vez en su historia, Eugenio dejó en visto a Victoria Ruffo.

“Si quiere reflectores, que apunte a otra cosa pero por respeto a mi nieta, mi hijo y mi mujer, no voy a hablar; entrevistenla a ella, contrátenla... no lo se”.

Y se marchó.

Y dejó en duda qué es eso que tiene que decir pero no quiere decirlo sobre la acusación de Victoria.

“Ahora es gran amigo de sus hijos pero amigo, no padre. Porque claro, ahora ya no hay que cambiar pañales, ya no hay que llevarlos al doctor. Ahora me sorprende para bien con su hija chiquita pero con los otros no”.

Con José Eduardo, asegura, Eugenio se despertaba una vez año y se acordaba de que tenía un hijo y lo iba a ver.

