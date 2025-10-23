Eugenio Derbez descubre que hay un Dr. Simi de Ludovico P.Luche

“Estoy en pleno Hollywood y estoy asombrado porque... quiero que vean lo que me encontré”, dice Eugenio Derbez mientras se graba caminando por el Paseo de la Fama.

Cuando avanza una calle, se descubre que lo que lo tiene asombrado es un Dr. Simi que baila como bailan todos los Dr. Simi en México.

Al acercarse, lo que descubre el comediante es que se trata de una Similandia, concepto creado para ofrecer al mismo tiempo el servicio de farmacia y entretenimiento basado en el popular personaje bonachón y regordete.

“El lugar donde la salud, la diversión y todos los simis que puedes imaginar se encuentran. Diseñada para cuidar de ti y hacerte sonreír, aquí encontrarás atención médica, mercancía oficial y actividades súper divertidas”, se describe en la página oficial del Dr. Simi.

El descubrimiento del Simi Ludovico

Eugenio Derbez entró al Similandia de Los Ángeles y grabó lo que descubrió: videojuegos de consola e interactivos, una sala con un video explicativo sobre la labor social de la Fundación y, por supuesto, el área de la tienda, con su producto estrella: el peluche del Dr. Simi.

Entre los personajes que encontró, hubo uno que le causó una carcajada de genuino asombro:

“No me diga que ese Simi es de lo que creo”, le dice Derbez al empleado que lo acompañó en el recorrido por todos los espacios.

El descubrimiento del muñeco Facebook

Sí es, le dice el empleado.

Eugenio lo tomó y lo muestra a la cámara al Dr. Simi de Ludovico P.Luche.

“Miren, tiene la pose de ¡ya nos exhibiste! Qué maravilloso... me hubieran avisado”.

Derbez se emocionó porque el muñeco tiene la pose del personaje facebook

Eugenio Derbez publicó el video en sus redes sociales en donde escribió un mensaje para mostrar lo orgulloso que está de su Doctor Simi de Ludovico P.Luche.