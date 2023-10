Estos son los escándalos más polémicos de Horacio Pancheri, el actor que tildó de ‘fea’ a Samadhi Zendeja

Samadhi Zendejas, de 28 años, soltó una auténtica bomba el jueves luego de que exhibiera un mensaje privado enviado presuntamente por Horacio Pancheri en donde el actor le dice que es una “mujer fea”. La actriz decidió responderle a Pancheri con una importante reflexión sobre la autoestima que fue celebrada por cientos de personas.

Horacio Pancheri no tardó en divulgar a través de su cuenta de Twitter un comunicado en el que aseguró que su Instagram había sido hackeado; sin embargo, esto no fue suficiente para los internautas, quienes consideraron que ese sólo había sido un pretexto usado por el actor argentino para limpiar su imagen.

En medio de la indignación que muchas personas sintieron, también surgieron varias preguntas sobre el actor argentino, y es que no es la primera vez que se ve envuelto en escándalos.

LOS ESCÁNDALOS MÁS POLÉMICOS DE HORACIO PANCHERI

Aunque Horacio Pancheri ha forjado la mayor parte de su carrera como actor y modelo en México, él nació en Argentina el 2 de diciembre de 1982, y aunque en un principio quiso ser futbolista, pronto comenzó a incursionar en el mundo del modelaje. En 2012 regresó a México para prepararse como actor en el CEA de Televisa, participando en telenovelas como “Un camino hacia el destino”, “El vuelo de la victoria”, “En tierras salvajes” y “Un golpe de suerte”, su más reciente proyecto.

El presunto insulto a Samadhi Zendejas sólo ha sido el escándalo más reciente de Horacio Pancheri, quien ya ha estado envuelto en otras polémicas:

“RELACIÓN TÓXICA” CON MARIMAR VEGA

El actor ha protagonizado romances con celebridades como Grettell Valdez, Paulina Goto y Marimar Vega , quien no dudó en calificar la relación con el argentino como “tóxica”, lo que no tardó en generarle agrias críticas.

Aunque Marimar no mencionó nombres en una entrevista donde habló sobre su vida personal, las pistas que dio llevaron a su público a descubrir que se trataba de Horacio Pancheri:

“Después de mi divorcio (de Luis Ernesto Franco) tuve la peor relación que he tenido de toxicidad. Yo decía ‘No puede ser que yo que he viajado, estudiado, el yoga, las meditaciones, etcétera, y sigo sin poder tener una relación en paz’ (...). Era como una adicción, era una relación como una droga que no podía dejar, no quería estar ahí, pero tampoco la podía dejar”, declaró.

FILTRACIÓN DE UN VIDEO ÍNTIMO

En el 2019, Horacio Pancheri fue tema de conversación luego de que se filtrara un video en donde el actor exhibía su miembro viril mientras se masturbaba; al final del clip, se ve que la cámara gira y queda expuesto el rostro del argentino.

La grabación era de baja calidad y muchos dudaron de que realmente se tratara de Pancheri, e incluso consideraron que simplemente era un sujeto que se le parecía. Al final, el actor reveló en un evento que sí fue él la persona que apareció en el polémico video que tuvo una amplia difusión en redes sociales.

ESCENAS CANDENTES EN “EL JUEGO DE LAS LLAVES”

Horacio Pancheri logró obtener una gran popularidad con su personaje de “Valentín Lombardo” en la serie mexicana “El juego de las llaves"; sin embargo, también estuvo en boca de todos por las candentes escenas que salen en la serie. En particular, resalta un capítulo sobre un trío de pasivos que causó risas y puso de nueva cuenta al actor en “el ojo del huracán”, pues no fueron pocas las personas que comenzaron a tacharlo de “gay”.

La polémica escena, que corresponde a uno de los primeros capítulos de la segunda temporada de la serie, “Valentín Lombardo” (Horacio Pancheri), un hombre gay que recién explora su sexualidad, está pasando un mal rato, por lo que una pareja de hombres incita al joven a hombre a experimentar un trío.

Cómo olvidar está amigable escena donde @PancheriHoracio me dice al oído qué hay que apurar a cambiarnos para no llegar tarde al table a ver morras… ¿o cómo era? 😂 #ElJuegoDeLasLlaves2 YA DISPONIBLE POR @PrimeVideoMX y @StreamPantaya pic.twitter.com/4Q1wIjjz1X — Egelhaaf (@GustavoEgelhaaf) September 16, 2021

La escena, además de mostrar el bien trabajado cuerpo de Horacio Pancheri, le causó risa a más de una persona, pues se ve cómo los tres hombres tienen dificultades al ser todos pasivos y no poder lograr tener una posición cómoda.

Resaltan en especial las partes de los besos entre Pancheri, Gustavo Egelhaaf y Chris Ramos, las cuales fueron ampliamente comentadas por los internautas.