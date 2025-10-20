Suscríbete
Famosos

Esteban Macías sorprende con su radical cambio de imagen más femenino

El periodista de espectáculos y crítico de cine así apareció en la televisión…

October 20, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Esteban-Macías.jpg

El conductor de televisión sorprendió al aparecer con un nuevo look.

Instagram

El periodista de espectáculos y crítico de cine, Esteban MacíasEsteban Macías, se volvió tendencia en redes sociales luego de aparecer totalmente transformado en la pantalla de televisión.

Macías, quien tiene una trayectoria de casi tres décadas, sorprendió al aparecer con el cabello largo, las uñas y ojos pintados, y con un aspecto más femenino.

El nuevo look del periodista fue viralizado luego de que una cuenta de X señalara que “¡De impacto! Desde hace algún tiempo su manera de vestir ha cambiado radicalmente. No es disfraz, así se viste del diario… usa diademas, uñas pintadas, rímel y ceja depilada”, escribió la cuenta de chismes y espectáculos ‘Doña Carmelita’.

El periodista actualmente trabaja en Multimedios Televisión en los programas ‘Chismorreo’, ‘La Bola del 6’’ y ’Telediario’, y aunque no ha emitido comentarios sobre su cambio de imagen, sigue emitiendo su crítica cinematográfica.

Su vida personal

Actualmente, Esteban mantiene una relación sentimental con Daniela Gómez, una promotora de turismo y cultura mexicana. Tiene dos hijos que viven fuera del país.

La trayectoria de Macías

Esteban estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación y comenzó su carrera en Azteca, tras ser invitado por uno de sus profesores universitarios. Su primer trabajo fue como reportero en el programa ‘El Mundo del Espectáculo’.

Desde 1996 ha sido analista en la cobertura de los Premios Oscar, además de conducir programas especializados en cine, cultura y entretenimiento.

A lo largo de su carrera, ha participado también en ‘Ventaneando’, donde compartió mesa con Pati Chapoy. Y también imparte talleres de periodismo y crítica de cine en el Centro de Capacitación MVS.

Esteban Macías
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bebeeee la mascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandro landero.jpg
Famosos
Actor de Televisa en “Rosa Salvaje” pide albergue; vive en situación de calle con sus gatos y su perro
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
adela-noriega-paradero.jpg
Famosos
Siguen preguntando por el paradero de Adela Noriega y Martha Figueroa soltó la sopa
October 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mhoni vidente la granja.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice dos romances entre famosos de La Granja VIP
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade televisa.jpg
Famosos
Yolanda Andrade vuelve a Televisa y ya hay fecha para verla en pantalla : “Está casi como nueva”
La conductora estuvo 8 meses en un retiro para enfocarse en recuperar su salud luego de que se le diagnóstico esclerosis múltiple
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
belinda kenia os.jpg
Famosos
Belinda se burla de Kenia Os por no conocer “La Naranja Mecánica": “Ni sabes de lo que hablo”
Las cantantes, junto con Danna Paola, presentaron su colaboración en un podcast donde hablaron hasta de Las chicas superpoderosas
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
veronica-castro-tvynovelas-.jpg
Famosos
Verónica Castro protagonizó la primera portada TVyNovelas: Ella cumple 73 años y nosotros celebramos 43
¡Estamos de festejo!
October 19, 2025
 · 
TVyNovelas
lupitaferrer yadhira carrillo.jpg
Telenovelas
De Lupita Ferrer a Helena Rojo: así lucían las versiones anteriores de Yadhira Carrillo en Hilos del pasado
Justo al cumplirse 40 años de aquella telenovela que consagró a Lupita Ferrer, Televisa estrena una nueva versión de la historia escrita por Delia Fallio
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores