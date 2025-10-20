Esteban Macías sorprende con su radical cambio de imagen más femenino

El periodista de espectáculos y crítico de cine, Esteban MacíasEsteban Macías, se volvió tendencia en redes sociales luego de aparecer totalmente transformado en la pantalla de televisión.

Macías, quien tiene una trayectoria de casi tres décadas, sorprendió al aparecer con el cabello largo, las uñas y ojos pintados, y con un aspecto más femenino.

El nuevo look del periodista fue viralizado luego de que una cuenta de X señalara que “¡De impacto! Desde hace algún tiempo su manera de vestir ha cambiado radicalmente. No es disfraz, así se viste del diario… usa diademas, uñas pintadas, rímel y ceja depilada”, escribió la cuenta de chismes y espectáculos ‘Doña Carmelita’.

DE IMPACTO!! Y es que la gente no da crédito por la nueva apariencia del conductor ESTEBAN MACÍAS, a quien recordamos por su trabajo en TV AZTECA, y es que desde hace algún tiempo su manera de vestir ha cambiado radicalmente. Y nooo! No es un DISFRAZ DE SEÑORA, así se viste... pic.twitter.com/q7ZmAMfLYY — Doña Carmelita (@CarLon_2020) October 16, 2025

El periodista actualmente trabaja en Multimedios Televisión en los programas ‘Chismorreo’, ‘La Bola del 6’’ y ’Telediario’, y aunque no ha emitido comentarios sobre su cambio de imagen, sigue emitiendo su crítica cinematográfica.

Su vida personal

Actualmente, Esteban mantiene una relación sentimental con Daniela Gómez, una promotora de turismo y cultura mexicana. Tiene dos hijos que viven fuera del país.

La trayectoria de Macías

Esteban estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación y comenzó su carrera en Azteca, tras ser invitado por uno de sus profesores universitarios. Su primer trabajo fue como reportero en el programa ‘El Mundo del Espectáculo’.

Desde 1996 ha sido analista en la cobertura de los Premios Oscar, además de conducir programas especializados en cine, cultura y entretenimiento.

A lo largo de su carrera, ha participado también en ‘Ventaneando’, donde compartió mesa con Pati Chapoy. Y también imparte talleres de periodismo y crítica de cine en el Centro de Capacitación MVS.

