Esteban Macías usa aretes, se pinta las uñas, lo bulean y se defiende: “Me vale madr*s lo que piense la gente”

“La gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico. Por sus creencias, por su ideología, por su identidad de género o por sus preferencias”.

En octubre pasado, el conductor Esteban Macías, comenzó a dar pistas sobre cambios en su aspecto que se inclinaban más al lado femenino. El también crítico de cine, con más de tres décadas de trayectoria, ya sorprendía con el cabello largo, uñas y ojos pintados en aquel entonces.

El nuevo look del periodista fue viralizado luego de que una cuenta de X señalara que “¡De impacto! Desde hace algún tiempo su manera de vestir ha cambiado radicalmente. No es disfraz, así se viste del diario… usa diademas, uñas pintadas, rímel y ceja depilada”, escribió la cuenta de chismes y espectáculos ‘Doña Carmelita’.

Hace unos días, Macías decidió compartir un video en el que mostraba cómo le perforarían las orejas, y a su cita lo había acompañado su novia Daniella Gómez.

Pasaron unos días para que el conductor de televisión se encontrara con la prensa, quienes le cuestionaron sobre las críticas a su imagen, a lo que tajante respondió: “La respuesta para todas esas personas que se preguntan por qué las uñas, por qué el arete, por qué el pelo largo… la respuesta es: les vale madr*s”.

“La realidad es que les vale madr*s a todos. La gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico. Por sus creencias, por su ideología, por su identidad de género o por sus preferencias, son cosas que solamente son de una persona y esa persona tiene todo el derecho a llevarlas y hacerlas como más se les antoje”, agregó.

El crítico de cine fue claro, “cada quien tiene derecho de hacer de su vida y su cuerpo lo que quiera y no debe de haber algún motivo para someterse a un cambio de imagen”.

Y continuó con su defensa incluyendo a todos los que quieran modificar algún aspecto de sus vidas: “Cada quien tiene derecho a ser como quiera ser. Por eso todos los comentarios que me hacen en redes generalmente les contesto lo mismo, les vale madr*s porque es mi vida y yo decido hacerlo”, dijo.

“No tiene que haber un motivo… ‘y es que antes eras así’… la verdad es que, básicamente, porque quiero”, subrayó.

Esteban Macías aseguró que le tienen sin cuidado las críticas sobre su aspecto físico. Incluso, señaló que con el paso del tiempo ha logrado “formarse una especia de coraza” gracias a la confianza que se tiene él mismo.