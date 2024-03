Este fue el último mensaje de ‘La Gilbertona’ antes de morir: ‘No quieran hacer dinero de mí'

Hace unas horas, se confirmó oficialmente el deceso de “La Gilbertona” a los 88 años. La influencer originaria de Culiacán, Sinaloa , se ganó el cariño de miles de personas gracias a sus originales videos llenos de humor.

Esta triste noticia generó que los internautas recordaran que, hace tan sólo unos días, “La Gilbertona” había reaparecido en redes sociales para desmentir que había muerto con un video en donde, fiel a su estilo, le dejó un mensaje a todos aquellos que intentaron lucrar con ella.

La grabación, que se convirtió en la última que la creadora de contenido realizó antes de fallecer, ahora dejó un sabor agridulce entre los fans de la sinaloense: estas fueron sus últimas palabras en un video.

¿QUÉ DIJO “LA GILBERTONA” EN SU ÚLTIMO VIDEO?

Como te informamos en TVyNovelas hace unos días, “La Gilbertona” se volvió tendencia este fin de semana luego de que surgieran unos inquietantes rumores sobre su frágil salud e, incluso, muchos comenzaron a especular con la idea de que la influencer ya había muerto debido a un misterioso mensaje en donde dio a entender que se estaba despidiendo de sus seguidores.

“Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto”

Sin embargo, fue la misma “ Gilbertona ” quien puso fin a estos rumores con un video que se convertiría en el último material que publicó antes de morir.

“Cómo ch... que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí (...) les hago una recomendación: que no me mantengan, no me mantengan, no quieran hacer dinero de mí porque estoy más vivo que una v... parada”, se le escucha decir a la influencer .

“Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto (...) esos que quieren que me muera para ganar seguidores, por qué no dicen que su ch... m... se murió”, concluyó “La Gilbertona” en su último video.