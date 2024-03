Quién era ‘La Gilbertona’, la influencer mexicana que murió a los 88 años

Gilberto Salomón Vázquez, “La Gilbertona”, murió a los 88 años este 14 de marzo luego de sufrir complicaciones en su salud, ¿quién fue y por qué se volvió tan popular?

La noticia del fallecimiento de “La Gilbertona” , confirmada hace unos minutos en la cuenta oficial de Facebook de la influencer, conmovió profundamente a las miles de personas que se divertían con las ocurrencias de la influencer, una destacada figura dentro de la comunidad LGBT+.

La noticia se oficializó también a través de un mensaje de Pavel Moreno, representante de “La Gilbertona”, quien subió un video también a través del Facebook de la influencer para confirmar esta triste pérdida.

Ambas publicaciones acumularon, en cuestión de minutos, cientos de comentarios de personas que no dudaron en expresar sus condolencias. Descanse en paz.

¿QUIÉN FUE “LA GILBERTONA”?

Gilberto Salomón Vázquez, “La Gilbertona”, fue una influencer muy popular entre la comunidad LGBTI+ debido a sus divertidos videos que muy pronto se popularizaron entre los internautas.

Los inicios de “La Gilbertona” tuvieron lugar en YouTube, plataforma en donde comenzó a ganar seguidores con sus clips; posteriormente logró llegar de manera exitosa a más plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde cuenta con más de3.2 millones de seguidores.

“La Gilbertona” era originaria de Culiacán, Sinaloa, y nació un 11 de enero de 1936. Sus videos significaron uno de los primeros acercamientos a los influencers de la comunidad LGBTI+, lo que le valió el reconocimiento como una de las pioneras en esta actividad.

LOS INICIOS DE “LA GILBERTONA” ANTES DE SER INFLUENCER

Sobre los inicios de “La Gilbertona”, la influencer se sinceró en una entrevista con el youtuber Grusgi y reveló que, antes de convertirse en una celebridad de Internet, ejerció la prostitución durante varios años, cuando abandonó su natal Culiacán para probar suerte en Estados Unidos y en la región norte de México.

“Mi vida fue muy p..., yo trabajé en todititos los burdeles del norte, todos. Nomás que yo tenía una estrategia: no salía con nadie a dar la vuelta, ni me invitaban a comer, yo no salía con nadie. A lo que me dedicaba y a lo que funcionó, así es”, dijo “La Gilbertona” en aquella ocasión.