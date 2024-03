El explosivo mensaje con el que La Gilbertona reapareció en redes tras los rumores de su muerte

El nombre de Gilberto Salomón Vázquez, La Gilbertona, se volvió tendencia este 10 de marzo luego de que surgieran unos inquietantes rumores sobre su muerte que el influencer no tardó en desmentir.

Hace unos días, La Gilbertona ya había encendido las alarmas entre sus fans luego de que publicara un preocupante video en donde luce con un semblante enfermo y en el que, además, parece que se está despidiendo al asegurar que “todo el mundo tiene que morirse”.

El desmejorado aspecto de La Gilbertona, así como sus contundentes palabras, hicieron que muchos medios de comunicación tomaran como un hecho la muerte del influencer , cuyo silencio a lo largo de las horas sólo sirvió para que la controversia aumentara todavía más.

La Gilbertona, oriunda de Culiacán, Sinaloa, logró ganarse el cariño de sus seguidores gracias a su estilo desenfadado, por lo que no fueron pocas las personas que le enviaron mensajes para saber sobre su salud. Por fin, el influencer miembro de la comunidad LGBTI+ reapareció y aseguró que está más vivo que nunca.

LA GILBERTONA REAPARECE EN REDES: “TODAVÍA NO ME HE MUERTO”

Pável Moreno, representante de La Gilbertona, ya había tranquilizado a los fans del influencer al asegurar que él estaba vivo y estable, aunque todavía algo delicado de salud debido a un problema en su garganta.

“Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto”

“El rumor es falso completamente, le acabo de dar desayuno, ya la inyectamos, le dimos vitaminas y está platicando ahorita”, aseguró Pável Moreno; sin embargo, quien acabó por echar tierra a los rumores fue la misma Gilbertona, quien con unas fuertes palabras fieles a su estilo confirmó que no ha muerto y le dedicó un mensaje a quienes lucran con eso:

“Cómo ch... que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí. Aquí estoy ‘altirantelowis’ y les hago una recomendación: que no me mantengan, no me mantengan, no quieran hacer dinero de mí porque estoy más vivo que una v... parada hijos de su ch... m...”, aseguró el influencer, contundente, quien criticó a todas aquellas personas que intentaron ganar seguidores a costa suya.

“Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo gracias a Dios. Esos que quieren que me muera para ganar seguidores, por qué no dicen que su ch... m... se murió”, concluyó La Gilbertona, sacando más de una sonrisa entre sus fans.

TE RECOMENDAMOS: