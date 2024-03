Murió ‘La Gilbertona’, famosa influencer de Culiacán, a los 88 años

Gilberto Salomón Vázquez, “La Gilbertona”, murió a los 88 años de edad este 14 de marzo luego de sufrir complicaciones en su salud.

La triste noticia fue confirmada hace unos minutos en la cuenta oficial de Facebook de “La Gilbertona” con un conmovedor mensaje que rápidamente se viralizó.

“Hoy 14 de Marzo nos despedimos de Gilberto Salomón Vázquez ‘La Famosa Gilbertona’, quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos. En paz descanse”, se lee en el comunicado.

“LA GILBERTONA” HABÍA REAPARECIDO EN REDES PARA DESMENTIR SU MUERTE

Desde hace varios días atrás la frágil salud de “La Gilbertona”, quien presuntamente padecía de problemas respiratorios, ya había dado de qué hablar tanto en redes sociales como en medios de comunicación, sobre todo después de que se divulgara una noticia falsa sobre su deceso.

Por ello, “La Gilbertona” decidió romper el silencio con un explosivo mensaje en su cuenta de Facebook en donde, fiel a su estilo, le comunicó a sus fans que no había muerto.

“Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo gracias a Dios”, expresó “ La Gilbertona ” en un video publicado el pasado 10 de marzo.

Este 14 de marzo, la noticia de la muerte de “La Gilbertona” se oficializó a través de su representante, Pavel Moreno, quien subió un nuevo video para dar a conocer esta triste pérdida: “Te extrañaremos”, aseguró.