Estas son las parejas de Alberto ’N’, ‘El Patrón’, y las denuncias de VIOL3NCIA que pesan en su contra

Alberto ’N’, mejor conocido como ‘El Patrón’, ha cobrado popularidad en el medio del espectáculo tras su participación en el reality ‘La Granja VIP’. Sin embargo, en el medio del deporte tiene una trayectoria que comenzó en el año 2000.

Ahora, el exluchador de la WWE está en el ojo del huracán tras su reciente detención en San Luis Potosí por presunta violencia familiar contra su actual esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

El caso ha puesto sobre la mesa la trayectoria del luchador, misma que ha estado marcada por episodios polémicos dentro y fuera del cuadrilátero, que van desde altercados públicos hasta acusaciones graves en México y Estados Unidos.

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Pelea con un empleado y despedido de la WWE

Según la versión oficial de la World Wrestling Entertainment (WWE), Alberto ’N’ reaccionó al comentario racista de un empleado. Era 2014 cuando fue despedido por “conducta poco profesional”. Tras su despido, el luchador retomó su carrera en México.



Separación e infidelidad

El deportista estuvo casado con Ángela Velkei de 2011 hasta 2016 con quien tuvo tres hijos. Se separaron por una infidelidad de él y ella murió en 2022.



Altercado público y disturbio doméstico con ‘Paige’

En 2017, ‘El Patrón’ protagonizó una pelea con su entonces pareja, la luchadora británica Saraya-Jade Bevis (‘Paige’). La pareja se encontraba en el aeropuerto de Orlando, donde hubo discusión y forcejeo.

La policía intervino y clasificó el caso como disturbio doméstico, sin que se presentaran cargos, sin embargo fue el primer episodio de un “patrón de conflictos” en la vida del deportista.

Arresto por violencia familiar

Para 2018, ‘Paige’ lo denunció en Estados Unidos y por ello fue arrestado, aunque el caso no prosperó judicialmente y no hubo cargos formales.



Acusado de secuestro agravado y agresión sexual

El 3 de mayo de 2020, Alberto ’N’ fue detenido en San Antonio, Texas, tras la denuncia de su expareja Reyna Quintero. La fiscalía del Condado de Bexar lo acusó formalmente de secuestro agravado y cuatro cargos de agresión sexual.

La víctima declaró que fue atada con vendas de boxeo, amordazada y sometida a agresiones sexuales durante varias horas. Además, relató que el luchador destruyó su celular y computadora e intentó quemar su pasaporte y le propinó golpes en la cabeza.

Los oficiales que acudieron al llamado de emergencia constataron lesiones visibles en la víctima, según los reportes policiales.

El proceso legal avanzó y la fianza fue fijada en 50 mil dólares. De haber sido encontrado culpable, el luchador habría enfrentado una condena de hasta 99 años de prisión por secuestro agravado y hasta 20 años por cada cargo de agresión sexual. El caso se mantuvo abierto hasta diciembre de 2021.

Sin embargo, el proceso judicial dio un giro definitivo. Reyna Quintero declaró que había mentido en sus acusaciones, lo que llevó a la fiscalía a cerrar el expediente y exonerar completamente a Alberto ’N’ de los cargos.

Suspensión por conducta violenta

En 2020, fue suspendido durante seis meses por la Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) y la comisión local de Tijuana. Y es que el luchador lanza una silla a un fanático después de un altercado verbal desde las gradas.



Incidentes de violencia en televisión

En 2025, durante la promoción de una pelea de AAA en el programa ‘Venga la Alegría’, agredió fisicamente al luchador ‘King Vikingo’ y rompió una mesa.

En el mismo año, en ‘La Granja VIP’, tuvo varios altercados con el actor Eleazar Gómez y otros participantes. Fue nominado automáticamente tras hacer contacto físico.

Diversos testimonios de miembros de la producción y de otros participantes, como Alfredo Adame, señalaron episodios de conducta agresiva.

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Detención en San Luis Potosí por violencia contra su esposa

El 6 de abril de 2026, Alberto ’N’ fue detenido en San Luis Potosí tras una llamada de emergencia realizada por su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima denunció agresiones físicas y verbales.

Personal de la Guardia Civil Estatal encontró a Mary Carmen con lesiones visibles en rostro y brazos, y detuvo al luchador en el domicilio familiar. Fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para enfrentar cargos por violencia familiar y lesiones cometidas contra la mujer en razón de género.

Este episodio tuvo antecedentes: un mes antes, Mary Carmen Rodríguez Lucero intentó pedir ayuda, enviando un mensaje de WhatsApp a la periodista Flor Rubio, en el que expresó: “Pasé por una situación con mi esposo, fue un impulso de mi parte, ya cambié de opinión. No quiero molestar ni hacer más grandes las cosas”.

La noticia actual se encuentra bajo investigación, y la esposa de Del Río permanece bajo resguardo médico y legal.