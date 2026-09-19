Lista de nominados para la entrega número 27 de los Latin GRAMMYs

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado los nominados a la 27a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical. Durante el Proceso de Premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.
Este año, la categoría de Álbum del Año cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial: EQUILIBRIVM (Anitta), Free spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso), Taracá (Jorge Drexler), Vendrán suaves lluvias (Silvana Estrada), Tropicoqueta (Karol G), Femme fatale (Mon Laferte), Muda (Carín León), La vida era más corta (Milo J), ¿Dónde es el after? (Rawayana), y Lux (Complete Works) (Rosalía).
La categoría de Mejor Nuevo Artista presenta una vez más un conjunto único de nominados, cuya diversidad reafirma el compromiso de La Academia Latina de brindar oportunidades a todos los artistas. Los nominados este año son Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.
“Nos sentimos honrados de presentar a los nominados de este año para la 27.a Entrega Anual del Latin GRAMMY”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina, y nuestra Academia continúa evolucionando para responder a este dinámico panorama creativo. Nuestros miembros son el corazón del Proceso de Premiación, y su participación y experiencia garantizan que el Latin GRAMMY® siga siendo el referente de excelencia en la música latina”.
Los nominados de la 27.a Entrega Anual del Latin GRAMMY fueron seleccionados en 60 categorías y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad (del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026). Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.
La ronda final de votación, que determinará los ganadores del Latin GRAMMY, está abierta a todos los miembros votantes activos de La Academia Latina de la Grabación, y comenzará el 1 de octubre de 2026. La 27.a Entrega Anual del Latin GRAMMY será transmitida en vivo por Univision el jueves, 12 de noviembre de 2026, desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Próximamente se anunciarán los socios de transmisión adicionales.
A continuación, la lista de nominados de las categorías generales. Para ver la lista completa de nominados en las 60 categorías, se puede visitar el sitio oficial..
Grabación del Año
“Ha ha” - CA7RIEL & Paco Amoroso
“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler
“Dime” - Silvana Estrada
“O amor nos encontrou” - Loulu Gilberto
“Coleccionando heridas” - Karol G & Marco Antonio Solís
“Femme fatale” - Mon Laferte
“Desde que te tengo” - Carín León
“Niño” - Milo J
“La perla” - Rosalía con Yahritza y Su Esencia
“Alma” - Elena Rose
Álbum del Año
EQUILIBRIVM - Anitta
Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso
Taracá - Jorge Drexler
Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada
Tropicoqueta - Karol G
Femme fatale - Mon Laferte
Muda - Carín León
La vida era más corta - Milo J
¿Dónde es el after? - Rawayana
Lux (Complete Works) - Rosalía
Canción del Año
“Coleccionando heridas” - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solís)
“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler & Diego López Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)
“Dime” - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
“Femme fatale” - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
“Hasta Jesús tuvo un mal día” - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
“Humano” - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)
“La perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
“Mi gran amor” - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)
“Nilo” - Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna)
“Solifican12” - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)
Mejor Nuevo Artista
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso