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¿Cómo se ven juntos Alexis Ayala y su nueva novia Marieta? Tenemos las FOTOS

Esta es la primera aparición pública de Alexis y Marietta

Septiembre 19, 2026 • 
Alejandro Flores
alexis ayala (1).jpg

Alexis Ayala

José Luis Ramos / TVyNovelas

Apenas hace 10 días, Alexis Ayala habló por primera vez de la mujer con la que tiene una nueva oportunidad amorosa.

Tras su rompimiento con Cinthia Aparicio, el actor mexicano, ex concursante de La Casa de los Famosos México, ha comenzado un noviazgo con Marietta, una emprendedora e influencer dedicada a la distribución de artículos de alta gama.
Y este fin de semana hicieron su primera aparición pública: asistieron juntos a la inauguración de unas canchas de padel, propiedad de David Zepeda.
El evento sirvió, además, como pretexto para celebrar el cumpleaños de Zepeda.
Y fue ahí donde Marietta y Ayala se presentaron en sociedad como pareja.
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Así se enamoraron Alexis Ayala y Marietta

En la primera semana de septiembre, Alexis reveló en una entrevista con Televisa Espectáculos, de la existencia de esta nueva “compañera de vida.

“Vinieron de Monterrey, (estoy) muy contento, la vida es para vivirse, para darte oportunidades… se llama Marietta, estoy muy, muy, muy feliz, sí”.

El actor estaba tan emocionado de hablar de ella, que la llenó de halagos y explicó la muchas formas en que su presencia le ha cambiado la vida.

“No es que sea una nueva pareja, es que es una nueva compañera de vida y eso lo hace muy diferente la palabra, a mí Marieta me está regalando una paz que yo no conocía, hay una madurez, hay una mujer entera, y como dicen en doble ‘AA’: ‘solo por hoy’”, manifestó.
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Respecto a cómo se conocieron, Alexis indicó que años atrás ya se trataban, sin embargo, no habían estado frente a frente, por lo que hace unos meses que se presentó la oportunidad convivieron y ahí decidieron intentarlo.

“Nos conocemos hace 4 años, 4 años y medio, hicimos algo de negocios juntos toda vía telefónica, no nos conocíamos en persona, nos conocimos en personas realmente hace un par de meses, pero teníamos mucho de conocernos en mensajes escritos, en mensajes de voz, llamadas telefónicas, videollamadas, luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”, reveló Ayala.

En el evento de inauguración de las canchas y cumpleaños de Zepeda, Alexis y Marietta se notaron enamorados y felices, posando para nuestra cámara con la alegría de quien, ciertamente, cree nuevamente en el amor.

alexis ayala marietta (1).jpg

Alexis Ayala y Marietta

José Luis Ramos / TVyNovelas

Aquí las fotos que lo comprueban:

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Alexis Ayala y Marietta

JoséLuis Ramos Instagram

Alexis Ayala
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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