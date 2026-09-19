María León salió de su zona de confort y debuta en cine: “Ha sido un semestre de arriesgar”

María León continúa demostrando que el talento no tiene por qué limitarse a una sola disciplina y ahora suma un nuevo logro a su trayectoria con su debut cinematográfico en El club del pie izquierdo, una película que le permitió combinar su amor por la danza con el reto de enfrentarse por primera vez a la pantalla grande.

“Estoy emocionadísima, una película de danza, una película que es un caldito de pollo para el corazón, para toda la familia, con un elenco espectacular y aparte mi debut en cine, entonces por todos lados me siento muy contenta, y qué mejor debut que haciendo lo que me gusta, que es bailar, pero también haciendo algo nuevo, que es cine. Para mí ha sido una experiencia muy reveladora, muy hermosa, con ganas de seguir haciendo más cosas en la pantalla grande”.

Uno de los motivos que la hicieron conectar con el proyecto fue la historia y la manera en que fue llevada a la pantalla, además de la posibilidad de trabajar con Celso García, director de cintas como El hilo rojo, La boda de mi mejor amigo y La delgada línea amarilla.

“Creo que la historia me enganchó mucho y la forma en que se contó, cercana a nuestro corazón mexicano y también cercana a recorrer el mundo de cada uno de los personajes con mucho fondo y mucho cuidado, trabajar con Celso García, que ya lo conocía y no había tenido la oportunidad de trabajar con él como director”.

Su debut cinematográfico llega en un momento en el que María León ha decidido asumir nuevos riesgos profesionales.

“Últimamente me he salido mucho de mi zona de confort, estrené ya la obra Siete veces adiós, que nos vamos de gira y es una obra lindísima pero muy exigente, tengo mi Metropolitan el 12 de noviembre, también con un disco nuevo, mi regreso al pop, ha sido un semestre de atreverse, de arriesgar y creo que es el mensaje de la película cien por ciento: ir a hacer equipo, trabajar con la gente que quieres. Nos tocó también ensayar y a muchos salirse de su zona de confort. Había momentos en que se enojaba, no sé, Miguel Burra porque no le salía, y luego Moni Huarte también echándole muchas ganas haciendo mortales; de verdad, hicimos un equipo tan bonito a la hora de los ensayos, que creo que se ve completamente reflejado en la película”.

La experiencia también le permitió reafirmar una postura que ha mantenido durante toda su carrera: no permitir que otros decidan qué disciplina artística le corresponde, María reconoce que constantemente ha enfrentado comentarios que buscan encasillarla, pero considera que la mejor manera de responder es entregarse por completo a cada actividad.

“La gente no sabe cuántas veces en la vida me han dicho: ‘No, tú eres cantante’, o ‘no, tú eres bailarina, tú eres actriz’, y yo creo que si te entregas al cien por ciento a las disciplinas, no hay nadie que te pueda decir que no, les gustará o no tu trabajo, pero el hecho de que pongas el corazón ahí es lo que importa y siempre he tenido mucho cuidado de tratar de hacerlo lo mejor posible, porque respeto mucho a la gente que lo hace desde antes que yo y que lo hace mejor que yo”.

Su participación en El club del pie izquierdo incluso le permitió aportar desde la música, pues escribió una canción especialmente para la película.

“Escribí una canción para la película, con Marcela de la Garza y con Oscar Ponce, que se llama Atrévete, que también es una cumbia muy sabrosa, y también una canción que es un vals, entonces ese par de canciones nuevas están ahí escondidillas en la película y también podrían inspirar, tal vez, a alguien a bailar”.

Uno de los aspectos que más disfrutó de esta experiencia fue compartir con sus compañeros y observar el trabajo de quienes la rodearon.

“Si algo me ha gustado de todo lo que he hecho es observar a mis compañeros trabajar, creo que he aprendido mucho de eso, el salirme un poquito de mí, descansar de mí y poderle dar vida a alguien, que aunque Paulina no es tan diferente, sí es utilizar las herramientas para separarse de uno y darle vida a algo más importante que uno, y eso me encantó”.

Tras esta primera experiencia en cine, María León ya contempla nuevos retos y no descarta explorar otros géneros, la comedia es uno de los terrenos que le gustaría experimentar, aunque también tiene interés en escribir y desarrollar historias.

“Me encantó la comedia, me pareció muy linda, muy divertida, me gustaría tal vez hacer un personaje cómico, así como me tocó hacerlo en teatro con Lupita en Mentiras, tal vez irme a algo también de comedia que es bien difícil de hacer en cine, sería bello, yo creo que es más sobre la historia que el género, pero veremos qué sigue. Ahorita estoy ante el reto del teatro, me gustaría escribir algo tal vez, alguna historia linda, hacer un guion, mi hermana es cineasta y me encantaría tener la oportunidad de juntarme con ella y escribir algo”.