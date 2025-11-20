Erika Zaba recurrió a médiums para hablar con el espíritu de sus padres tras su trágica muerte

“Después del accidente tuve muchos acercamientos con médiums, yo tenía que encontrar la manera de hablar con mis papás”.

En medio del dolor de perder a sus padres en un accidente automovilístico y contar con sólo 16 años, la cantante Erika Zaba tuvo que madurar, hacerse cargo de sus hermanas y tomar decisiones.

La pérdida de sus papás dejaron una huella imborrable y un dolor irremediable, por el que Erika ha dicho: “la vida me quitó mucho, nunca voy a entender por qué”.

A casi 30 años del percance, la cantante asegura no entender por qué la vida le arrebató tanto. Zaba tenía 16 años, en agosto de 1994, cuando quedó huérfana junto a sus hermanas.

“Veníamos los cinco en el coche. Somos tres mujeres, tres hermanas, yo soy la más grande. Yo tengo 47, la que sigue 43 y la siguiente 37. Veníamos de Acapulco cuando la carretera era de 8 horas, había muchos deslaves en las lluvias. Estoy hablando de hace muchos años. Había muchos deslaves y chocamos en la carretera en un regreso de unas vacaciones”, relató Zaba.

La integrante de OV7 relató que sus padres murieron de forma inmediata en el lugar, y ella estuvo grave en el hospital, pero pudo salir adelante.

El shock de lo vivido la hizo incluso rechazar la ayuda que le brindaba la cantante Yuri, quien buscaba recaudar fondos para que pudiera afrontar su nueva realidad, pues sus papás no le dejaron ninguna herencia.

“Yuri quería hacer un concierto con varios artistas para recaudar fondos ‘para darte ese dinero para ti y tus hermanas’, y no lo acepté. Mi orgullo, no quería le gente me tuviera lástima, que dijeran ‘pobrecitas, se quedaron sin papá’... la lástima de la gente me hacía sentir muy mal”, reconoció.

Con el tiempo, Erika se arrepiente de algunas decisiones que tomó como el apoyo económico que le ofrecían y también el no haber tomado terapia para sanar su pérdida, y por el contrario, buscar médiums par hablar con el espíritu de sus papás.

“Nunca fui a terapia y hoy me arrepiento, porque siento que hubiera sufrido mucho menos de lo que sufrí, porque yo nunca quise ir por rebeldía”, dijo Zaba.

Erika añade que no pudo estar en el funeral de sus padres debido a que estaba hospitalizada, por lo que no pudo despedirlos, lo que la llevó a buscar alternativas espirituales.

“Después del accidente tuve muchos acercamientos con médiums, yo tenía que encontrar la manera de hablar con mis papás, de tener contacto otra vez con ellos, yo no me podía quedar así”, confesó la intérprete.

Aunque no precisó si pudo obtener alguna respuesta, sí externó que fue un error no acercarse a profesionales y aceptar el apoyo que otras personas le brindaron.

