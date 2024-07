¿Erika Buenfil abusó de los filtros? La actriz lució irreconocible en su FOTO más reciente

No es la primera vez que Erika Buenfil desata el debate en redes sociales; sin embargo, en esta ocasión el tema se agudizó todavía más debido a que la actriz se dejó ver como pocas veces: con un rostro excesivamente retocado y un peinado totalmente diferente al que suele usar.

La imagen, publicada hace unas horas con una bella reflexión, ha logrado acumular casi 30 mil Me Gusta hasta el momento, pero su éxito se vio opacado porque la fotografía luce falsa e incluso no faltaron los internautas que le pidieron a Buenfil que subiera más fotos al natural, pues no necesita filtros ni herramientas de Inteligencia Artificial para “embellecerse”.

TE PUEDE INTERESAR:

¿ERIKA BUENFIL ABUSÓ DE LOS FILTROS? LA IMAGEN QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA EN REDES

“Nunca dudes de tu potencial, y de todo lo que eres capaz de lograr”, escribió Erika Buenfil para acompañar una bella fotografía que, a pesar de su perfección, no logró convencer del todo a los seguidores de la actriz , quienes le pidieron que no abusara tanto de los filtros.

La verdad detrás de la foto de Erika Buenfil pronto salió a la luz, y es que, en efecto, la imagen fue creada con el apoyo de una herramienta de Inteligencia Artificial, aplicación que la actriz ya había usado antes con resultados más exitosos debido a que las imágenes no lucieron tan “falsas” como ahora.

“Aquí sí se pasó de filtro”, “Usted es bella sin tanta corrección”, “La reina de TikTok, y de los filtros” y “Tú eres tres veces más guapa que en este filtro” fueron algunas de las reacciones más exitosas de los internautas.