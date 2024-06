Así reaccionó Erika Buenfil a la posibilidad de que su hijo, Nicolás, use el apellido de Ernesto Zedillo Jr

En los últimos meses, la relación padre e hijo entre Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr ha tenido importantes avances, al grado de que ya comparten parte de sus experiencias juntos a través de redes sociales. Esto ha despertado curiosidad entre el público respecto a qué tan probable es que el hijo de la actriz quiera modificar su nombre, con el fin de llevar formalmente el apellido de su progenitor.

Una de las primeras en reaccionar ante este escenario fue precisamente Erika Buenfil, quien recientemente reveló qué es lo que pensaría en caso de que su primogénito quiera dar este paso tan importante.

Erika Buenfil expresó que le alegra saber que la convivencia entre Nicolás y Ernesto Zedillo se fortalezca cada vez más

Durante un breve encuentro con diversos medios de comunicación, Erika Buenfil fue cuestionada respecto a las imágenes que recientemente compartió su hijo Nicolás, mismas en las que se le ve pasando un día familiar junto a Ernesto Zedillo Jr y sus medios hermanos.

Con el carisma que la caracteriza, la artista reveló que en realidad desde hace un tiempo, documentar este tipo de salidas se ha vuelto algo frecuente para su único hijo, de modo que no es la primera vez que ella los ve creando lazos, pues él mismo se las muestra cuando vuelve de sus encuentros.

No obstante, lo que sí le causó sorpresa, fue el hecho de que las publicara; aunque dejó claro que se trató de una elección propia de Nicolás, ya que si bien le avisó antes de hacerlo, nunca contempló restringirle estas acciones.

¿Qué piensa de que su hijo pueda pedir modificar sus apellidos y empezar a usar el paterno?

Sobre las versiones que circularon de que Nicolás quiera cambiar su nombre para ahora apellidarse Zedillo Buenfil, Erika aclaró que nada de esto es verdad, ya que hasta el momento, no han hablado de esta alternativa.

"Él sigue siendo Nicolás Buenfil. No me pongan palabras en la boca, fíjate que ni lo hemos comentado”, añadió la también influencer, no sin antes reiterar que en cualquier caso, se trata de una decisión muy personal que únicamente le incumbe a su hijo, por lo que ella no puede hablar de eso.

Erikca compartió que su hijo lleva ya un tiempo fortaleciendo su relación con su padre Instagram

Hasta el momento, el primogénito de Erika Buenfil no ha dado indicios de que quiera hacer esta actualización en su identidad, lo que confirmaría las anteriores declaraciones de su madre, quien siempre ha dicho que las cosas entre ellos van fluyendo poco a poco.