Erika Buenfil reaccionó a los polémicos comentarios de Eduardo Yáñez sobre su físico: “Está sabrosa la gordita”

En días pasados, Eduardo Yáñez causó controversia en redes luego de que se dirigiera a Erika Buenfil de una manera que algunas personas catalogaron como “fuera de lugar”. Esto debido a que el actor afirmó que cualquier persona podría enamorarse de la actriz y la llamara con adjetivos como “sabrosa” y “gordita”.

Los comentarios de Yáñez desataron opiniones divididas, pues si bien hay quienes consideraron que lo dijo en un contexto cariñoso, también hubo quienes lo tomaron como algo innecesario y le sugirieron hacer “mejor piropos”.

Así respondió Erika Buenfil luego de que Eduardo Yáñez hiciera comentarios puntuales sobre su cuerpo

Con el carisma que suele mostrar ante las cámaras, Erika Buenfil negó que estas declaraciones la hayan molestado, como llegó a especularse en un inicio, lo que reafirmó que le guarda una gran estima por los años que llevan conociéndose.

En una reciente plática con diversos medios de comunicación, la actriz fue cuestionada sobre los dichos de su colega y si creía irrespetuoso que se dirigiera a ella de esta manera.

“Nos acabamos de encontrar hace poquito y todo muy bien. Nos dio mucho gusto vernos y no estoy enojada para nada”, dijo Erika, quien desde siempre ha dicho que prefiere no clavarse en lo que diga la gente sobre ella y no permite que las opiniones de terceros la afecten.

La última vez que Erika Buenfil y Eduardo Yáñez trabajaron juntos fue en 2012, con “Amores Verdaderos” Instagram

La actriz hizo caso omiso a la controversia en redes

Asimismo, en sus perfiles de redes sociales, donde ha consolidado una sólida base de fans y se ganó el título de “la reina de TikTok”, Buenfil evitó hablar de este tema y no reaccionó a ninguna de las críticas que internautas dejaron para Yáñez en sus perfiles.

En su lugar, la artista se ha concentrado en sus nuevos proyectos en la televisión y como figura del internet, donde diariamente comparte fragmentos de su vida con sus más de cinco millones de followers.