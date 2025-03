Enrique Gou exhibe un supuesto audio de Yolanda Andrade donde habla de su enfermedad: ¿qué dice?

Al principio, Enrique Gou no quiso brindar más detalles sobre el supuesto audio que Yolanda Andrade le envió y en el que habría confirmado que tiene esclerosis; sin embargo, ante el escándalo el productor rompió el silencio y demostró ante Maxine Woodside que el material sí existe.

¿Qué se escucha en el audio que supuestamente Yolanda Andrade le envió a Enrique Gou y en donde habló de la gravedad de su enfermedad? ¡Estos son todos son todos los detalles de esta noticia viral!

¿QUÉ SE ESCUCHA EN EL SUPUESTO AUDIO DE YOLANDA ANDRADE?

Si bien Enrique Gou ya le ofreció disculpas a Yolanda Andrade , también quiso dejar en claro que él nunca habló sin pruebas y por ello en una reciente emisión del programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside expuso el presunto audio donde ella habló de su esclerosis.

“Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo, es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”, se escucha en el material ventilado hace unas horas por Enrique Gou.

Sobre la forma en que se contactó con Yolanda Andrade , el productor aceptó ante Woodside que él la buscó para ofrecerle ayuda aunque no es su amiga; sin embargo, nunca se imaginó que el escándalo llegaría tan lejos.

“La conozco, pero no es mi amiga. Yo la busqué, busqué el teléfono, varias personas me lo dieron. Le escribí y le expliqué”, detalló.

¿CÓMO REACCIONÓ YOLANDA ANDRADE A LA INDISCRECIÓN DE ENRIQUE GOU?

A pesar de que Yolanda Andrade está alejada de los reflectores debido a su revés de salud más reciente, la conductora reapareció para dedicarle un amargo reclamo a Enrique Gou ya que compartió información personal sin su consentimiento.

“Qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada. En fin, la gente me sorprende”, se lamentó Andrade en unos audios divulgados por el canal de YouTube del comunicador Carlos Alberto.