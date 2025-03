Enrique Gou da la cara y se disculpa con Yolanda Andrade tras hablar de su estado de salud

El productor Enrique Gou se disculpó públicamente con Yolanda Andrade tras filtrar el supuesto diagnóstico médico de la conductora.

En días pasados, Enrique Gou reveló que Yolanda supuestamente padece esclerosis múltiple, situación que hasta ahora no ha sido confirmada por la integrante de ‘Montse & Joe’.

“Te pido una disculpa por mi indiscreción. Si lo crees que fue una indiscreción, créeme que no fue con ninguna intención de dañarte”, dijo en un video para redes sociales.

“Te busqué por otra situación, por una persona que puede ayudarte, yo te busqué y me comentaste el posible diagnóstico que te habían dado. En ningún momento pensé que fuera un secreto de confesión, yo pensé que era algo público”.

Enrique Gon dijo haber dado por hecho que el supuesto diagnóstico era público: “No he visto redes sociales, programas de televisión... He ido a alfombras rojas y nunca me han preguntado nada. Los periodistas directamente me preguntaron por tu estado de salud, yo automáticamente pensé que ya sabían del posible diagnóstico de esclerosis múltiple. Espero que no sea así”.

“Te pido mis más sinceras disculpas”, dijo Enrique Gou.

Yolanda Andrade reaccionó a su presunto diagnóstico de esclerosis múltiple

A través del canal de YouTube del comunicador Carlos Alberto, se divulgaron una serie de audios en los que Yolanda Andrade expresó su molestia en contra de Alejandro Gou por haberse atrevido a decir que tiene esclerosis múltiple, en especial porque es un tema que no le corresponde.

“Respecto a este señor, yo anoche te estaba escuchando Carlitos, en la madrugada, es que me cuesta mucho trabajo dormir. Y de pronto te oigo y dije: ¿cómo? si este señor fue el que me habló. Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada. En fin, la gente me sorprende”, externó la conductora de “Montse&Joe”, que en toda la grabación se escuchó con dificultades para hablar con normalidad.