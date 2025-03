Un productor reveló que Yolanda Andrade habría sido diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿qué tiene?

El estado de salud de Yolanda Andrade desde hace tiempo ha despertado gran curiosidad entre el público, en especial desde que trascendió un falso rumor sobre su muerte. En esta ocasión, el tema volvió a ganar relevancia debido a que un supuesto amigo de la presentadora dio a conocer la existencia de un nuevo diagnóstico clínico que delataría la presencia de un padecimiento incurable.

¿De qué está enferma Yolanda Andrade? La sorprendente revelación de un productor

Durante un encuentro con los medios, retomado por el canal “Beristime”, Alejandro Gou hizo una serie de fuertes declaraciones en torno a lo que está pasando actualmente con Yolanda Andrade. Fue así como el productor habló sobre la posibilidad de que la querida presentadora mexicana sufra esclerosis múltiple, enfermedad que podría estar detrás de sus constantes hospitalizaciones y tratamientos.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, cuando se iba a ir a la Clínica Mayo, que le habían detectado creo que esclerosis múltiple y se iba a eso”, explicó el empresario.

Alejandro Gou aseguró que Yolanda Andrade le contó personalmente que tiene esclerosis múltiple

Luego de su inesperada revelación, Alejandro Gou se mostró sorprendido cuando se percató de que, hasta ese momento, no existía información confirmada acerca de la esclerosis múltiple que supuestamente sufre Yolanda Andrade. Por lo que el productor de obras como “Jesucristo Súper Estrella”, detalló que si tiene conocimiento de esta cuestión tan delicada, es simplemente porque la propia conductora de “Montse&Joe” se lo platicó a través de un mensaje de voz.

“Eso es lo que le habían dicho a ella, no sé, es lo que a mí me dijo. Tengo un audio muy privado, si no mal recuerdo, ahí me dijo que le habían detectado esclerosis múltiple. No puedo hablar mucho, pero me dijo: ‘amigo, voy a salir adelante y voy a tratarme’”, concluyó.