Suscríbete
Famosos

Familia Bichir explica qué pasó con José Ángel antes de caer de un tercer piso

“No se quiso hacer daño”, se señala en el documento

Marzo 13, 2026 • 
Alejandro Flores
jose angel bichir (1).jpg

José Ángel tuvo una crisis

Instagram

“Fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, publicó la familia Bichir en un comunicado en el que se hace una explicación de lo que le pasó a José Ángel esta tarde.

José Ángel Bichir cayó desde la ventana de un departamento ubicado en el tercer piso en la Ciudad de México. Ahora se sabe que era el hogar de su madre Patricia Pascual.
El actor fue auxiliado por paramédicos y fue trasladado en ambulancia al hospital Rubén Leñero.
TE RECOMENDAMOS: “Daría la vida por tres personas": la siniestra frase que José Ángel Bichir pronunció en un reality show
Esta noche, mientras el hijo del también actor Odiseo cumple ya 12 horas en el hospital,la familia lanzó un comunicado en el que narra lo que sucedió con José Ángel.

“Queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo de 2026 José Ángel sufrió una crisis profunda”.

Todo sobre el caso Ana Bárbara y Ángel Muñoz
angel-ana-barbara-hijos.jpg
Famosos
¿Ángel Muñoz maltrata a hijos de Ana Bárbara? Niñeras confirman lo que dijo José Emilio Levy sobre CASTIGOS
La mamá de Ana Bárbara también había confirmado que Ángel castigaba a sus nietos y a ella la corrió de la casa.
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
angel-ana-barbara.jpg
Famosos
Tras acusación de infidelidad, marido de Ana Bárbara es señalado por supuesto maltrato verbal y castigos
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
angel-ana-barbara.jpg
Famosos
Ana Bárbara perdona infidelidad de su marido mientras la amante presume: “Nosotros hacíamos el amor”
Marzo 11, 2026
 · 
TVyNovelas
anabarbara-angelmunoz-adriana-infidelidad.jpg
Famosos
¿Ana Bárbara corrió de la casa a Ángel Muñoz por INFIDELIDAD? él busca su perdón pero habló la otra
Marzo 10, 2026
 · 
TVyNovelas
donantero-anabarbara.jpg
Famosos
Don Antero llama “vividor, cazafortunas” a Ángel Muñoz y dice que Ana Bárbara ya sabía “que es un bandolero”
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

De acuerdo con la explicación de la familia, esta crisis fue la que provocó el accidente del actor, con lo cual se rechaza rotundamente las primeras versiones que apuntaban que había intentado quitarse la vida.

“Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizá no pueden dimensionar lo que esto significa. Es una herramienta interna que nubla la realidad que distorsiona todo. En medio de esa tormenta nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente”.

En el texto también se agradece las expresiones de apoyo de los amigos y fans de la familia Bichir. Se señala que ahora está siendo atendido, rodeado de su familia y que se espera que su accidente sirva como un ejemplo para generar empatía con la sociedad.

Vivimos días de incertidumbre de prisas de ruido constante días donde nuestra fragilidad emocional se ha vuelto un tema urgente y sin embargo seguimos sin saber cómo abrazarla

José Ángel Bichir
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
julina figueroa mairbel guardia imelda tuñon.jpg
Famosos
Abogada de Maribel Guardia explica por qué no le da pensión a Imelda: Tuñón: “La responsabilidad es suya”
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
joseangel-bichir-demian-sexo-pudor-lagrimas.jpg
Famosos
Macabra coincidencia: José Ángel Bichir se arrojó al vacío como su tío Demián en “Sexo, pudor y lágrimas”
Marzo 13, 2026
 · 
TVyNovelas
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Tras escándalo y ENEMISTADES por ‘Enrollados’, Adal Ramones anuncia nuevo proyecto fuera de México
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
joseangel-bichir---.jpg
Famosos
José Ángel Bichir habría ATENTADO contra su vida al arrojarse desde un cuarto piso
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bárbara-de-Regil.jpg
Famosos
Bárbara de Regil PELUSEA a ‘La Casa de los Famosos’: “El día que me veas ahí es porque estoy endeudada”
La actriz lanzó una fuerte crítica al formato y a los personajes que aceptan ingresar en sus ediciones.
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cher-chaz-bono-boda.jpg
Hollywood
Chaz Bono, el hijo trans de Cher, se casó con su amor de la adolescencia: “Fue la primera chica que besé”
¡Que vivan los novios!
Marzo 13, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Maribel-Guardia-Imelda.jpg
Famosos
¿Maribel Guardia está pidiendo INDEMNIZACIÓN a Imelda Tuñón por el tiempo que vivió en su casa?
En medio de la polémica se destapa una nueva demanda legal en contra de la viuda de Julián Figueroa.
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijos-Cristian-Castro.jpg
Famosos
Cristian Castro habla por primera vez de sus hijos de 19 y 21 años y hace inesperada REVELACIÓN
El intérprete también dedicó palabras de reconocimiento a la madre de sus hijos Simone y Mikhail.
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez