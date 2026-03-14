Familia Bichir explica qué pasó con José Ángel antes de caer de un tercer piso

“Fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, publicó la familia Bichir en un comunicado en el que se hace una explicación de lo que le pasó a José Ángel esta tarde.

José Ángel Bichir cayó desde la ventana de un departamento ubicado en el tercer piso en la Ciudad de México. Ahora se sabe que era el hogar de su madre Patricia Pascual.

El actor fue auxiliado por paramédicos y fue trasladado en ambulancia al hospital Rubén Leñero.

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Esta noche, mientras el hijo del también actor Odiseo cumple ya 12 horas en el hospital,la familia lanzó un comunicado en el que narra lo que sucedió con José Ángel.

“Queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo de 2026 José Ángel sufrió una crisis profunda”.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

De acuerdo con la explicación de la familia, esta crisis fue la que provocó el accidente del actor, con lo cual se rechaza rotundamente las primeras versiones que apuntaban que había intentado quitarse la vida.

“Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizá no pueden dimensionar lo que esto significa. Es una herramienta interna que nubla la realidad que distorsiona todo. En medio de esa tormenta nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente”.

En el texto también se agradece las expresiones de apoyo de los amigos y fans de la familia Bichir. Se señala que ahora está siendo atendido, rodeado de su familia y que se espera que su accidente sirva como un ejemplo para generar empatía con la sociedad.