Cruz ’N’ contrademandará a Alicia Villarreal y le manda mensaje: “La ley sacará la verdad”

“Aquí es donde se tiene que decir la verdad”, dice Cruz N, quien fue vinculado a proceso por violencia familia.

A pesar de esa sentencia, al salir de la audiencia el músico se mostró satisfecho con el dictamen. Es decir, no por su vinculación a proceso, sino porque en ese mismo juicio fue exonerado de otras dos acusaciones que Alicia Villarreal hizo en su contra.

De modo que el músico quedó exonerado, aseguró él, de los delitos de tentativa de feminicidio y de robo.

“Desde el principio mis hijos saben la verdad Dios sabe la verdad y ahora gracias a la ley ustedes sabrán la verdad”, dijo Cruz.

¿Qué mensaje le mandó Cruz ‘N’ a Alicia Villarreal?

En febrero de este 2025, Alicia Villarreal cerró uno de sus concierto con la señal de auxilio para mujeres en situación de violencia machista. Desde entonces comenzó un proceso legal para separarse de Cruz ‘N’ bajo el argumento que un día antes de aquel concierto la violentó.

Cruz ‘N’ efectivamente fue vinculado a proceso por esa acusación pero asegura que ganará el juicio.

“No quiero entrar en ese circo de (declaraciones). Yo estoy satisfecho con lo que la ley pide. Fueron tres cargos y dos ya los tumbaron, y el tercero así será también. yo confío mucho en las leyes mexicanas”.

Pero más allá del proceso legal, el músico asegura que lo que quiere es continuar con su vida y con su carrera como músico, por lo que prefiere no dar detalles de lo que sucedió en la audiencia en la que le quitaron los cargos de tentativa de feminicidio y de robo. de hecho, le mandó un mensaje a Alicia Villarreal advirtiendo que él tiene pruebas que podrían afectar su carrera de manera radical.

“No es de mi interés decir porqué se desecharon porque... es algo que sí puedo hacer pero no lo haré porque va poner a esa persona en una posición bastante crítica”.

El plan de Cruz ‘N’ contra Alicia Villarreal

Alicia Villarreal y Cruz estuvieron casados durante 25 años y fueron un matrimonio sólido durante gran parte de ese tiempo. La situación cambió desde finales de 2024, cuando comenzaron a circular versiones de que ya vivían en casas separadas.

Finalmente Villarreal confirmó la separación en diciembre de ese mismo 2024, al mismo tiempo que anunciaba su gira en el Auditorio Nacional.

Ahora están a la mitad de su divorcio, un proceso que, dice Cruz, le provoca una sensación rara.

“Esto es apenas el inicio de juicio para mostrar las pruebas y defenderse. Yo desde antes tengo un sentimiento mezclado porque uno nunca busca esto, no lo desea”.

En esa confusión, Cruz ‘N’ explicó que aunque no quiere afectar a nadie, sí planea un contraataque legal.