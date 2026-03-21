Ella es Sara Ángel, la hija de Priscila Ángel y Gustavo Ángel “El Temerario” que quiere triunfar como cantante

Llevar un apellido ilustre en la música puede ser una carta de presentación, pero también una sombra muy larga. Para Sara Ángel, hija de Priscila Ángel y de Gustavo Ángel, el icónico vocalista de Los Temerarios, el desafío no ha sido vivir a la altura de una dinastía, sino encontrar su propia voz dentro de ella. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la joven cantante y compositora revela los retos de independizarse y escribir su propia historia lejos del nido familiar.

A sus 18 años, justo antes de entrar a la universidad, Sara tomó las riendas de su destino. “Definitivamente el apoyo de mis padres me ha ayudado bastante, pero lo más importante es que ellos nunca me forzaron a elegir esta carrera, yo lo decidí por mí misma... desde ese momento supe que tenía que encontrar mi propia voz y mi camino en este mundo de la música”.

Esa búsqueda de identidad la llevó a tomar una de las decisiones más difíciles: dejar la casa de sus padres en Texas para mudarse a Nashville, Tennessee, el corazón de la industria musical, para continuar sus estudios. Lo que parecía un sueño se convirtió en su primer gran desafío emocional.

“Al principio fue muy difícil... Las primeras semanas era mucho llorar y extrañaba mucho a mis papás”, recordó Sara entre risas. “Creo que no duré más de dos o tres semanas y ya me había comprado un vuelo de regreso para visitarlos”. Con el tiempo, la adaptación llegó, y hoy, gracias a las visitas constantes de sus padres, han logrado mantener la unión familiar a pesar de la distancia.

Su más reciente lanzamiento, Hoy te saco DMV, marca una nueva etapa en su carrera y reafirma su talento como cantautora. “La verdad no fue algo planeado. Hace poco más de año tuve un campamento de composición y ahí nacieron 12 demos y éste fue uno de ellos. Desde que lo grabamos pensé que era una canción especial porque todos los compositores que estaban ahí, la mayoría no habla español y decían que era buena y la disfrutaron”.

“GRACIAS A MIS PADRES SE ME HAN ABIERTO LAS PUERTAS”

Sobre la dualidad de crecer bajo el reflector, Sara es honesta: ser hija de figuras reconocidas le ha abierto puertas, pero no le ha dictado el rumbo. “No sé si sea más fácil o más difícil, pero sí es diferente”. Lo que sí es un hecho, explicó, “es que gracias a ellos se me han abierto puertas y oportunidades que tal vez otra persona no tendría”.

Criada en Estados Unidos, sus influencias iniciales fueron en inglés, lo que la llevó a experimentar hasta fusionar su esencia en un estilo único que combina R&B (género musical afroamericano), ritmos latinos, pop y regional mexicano.

Para mantener los pies en la tierra, los consejos de sus padres han sido su brújula. “Siempre me dicen que sea honesta conmigo y en mis letras, que sea muy paciente porque esta es una carrera divertida, pero también de mucho trabajo, sacrificio y dedicación”, compartió, agradecida por tenerlos a su lado en cada paso.

Con una propuesta auténtica, Sara Ángel ya no es solo la hija de... Es una artista con más de ocho sencillos en su haber, entre los que destacan Creo que voy a llorar, Echo y Viper. Nacida en Zacatecas, pero criada en Texas, su historia es la de una joven que, habiendo visto el backstage desde los cinco años, decidió que era momento de crear su propio escenario. Desde escribir sus primeras canciones en tercer grado de primaria hasta pisar fuerte en la escena actual, Sara demuestra que el mejor legado es aquel que se construye con pasos propios.