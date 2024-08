¡Eliminado! Los mejores y peores momentos del paso de Luis ‘Potro’ Caballero por La Casa de los Famosos México

El paso de Luis ‘Potro’ Caballero La casa de los famosos México estuvo dominado por las polémicas y por su enemistad con Karime Pindter, lo que pudo haber jugado en su contra.

Luis ‘Potro’ Caballero dejó a la audiencia con la boca abierta cuando se convirtió, este domingo, en el tercer eliminado de La casa de los famosos México , lo que desató una auténtica avalancha de reacciones y, por supuesto, memes.

La salida del influencer, quien se popularizó por haber participado en otro reality, Acapulco Shore, significó un auténtico bombazo para la audiencia por una razón muy importante: todos deseaban la eliminación de Adrián Marcelo por su polémica conducta que salió a relucir sobre todo a lo largo de la semana pasada.

ASÍ FUE EL PASO DEL “POTRO” CABALLERO POR LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

Si bien “Potro” Caballero tuvo un paso muy fugaz por La casa de los famosos México con un perfil más bien bajo, esto no significó que no protagonizara diversas controversias que escandalizaron pero al mismo tiempo hicieron que ganara un gran número de seguidores: estas fueron algunas de ellas.

¡Así fue la llegada al foro de #Potro, el tercer eliminado de la Segunda Temporada de #LaCasaDeLosFamososMx! 👏🎥



CRÍTICAS A IRINA BAEVA

En medio de toda la molestia desatada por el pobre desempeño de Irina Baeva en la nueva versión de Aventurera, “Potro” Caballero no dudó en sumarse a las críticas y le dedicó a la actriz rusa unas ácidas palabras:

“Esa señora es tan sangrona y tan pesada... por lo menos conmigo ha sido muy grosera y a la gente no le cae bien (…) yo los videos que vi dejan mucho qué desear”, expresó el influencer en aquella ocasión.

PLEITO CON SHANIK BERMAN

Otro momento que dio bastante de qué hablar entre los internautas fue cuando “Potro” Caballero se negó a compartir la cama con Shanik Berman debido a que es una mujer casada, algo que hizo enfurecer a la periodista, quien no dudó en restregarle al influencer sus sórdidos inicios en Acapulco Shore:

“Se aventó a todo Acapulco Shore y ahora resulta que está muy persignado. Bueno, hay que rezarle a ‘San Potro’ ”, expresó la comunicadora en aquella ocasión; el apodo, por supuesto, no tardó en volverse inspiración para toda clase de memes.

SU ENEMISTAD CON KARIME PINDTER

Durante una charla que Karime Pindter tuvo con Paola Durante y Shanik Berman, la influencer reconoció en La casa de los famosos México que su supuesto noviazgo con el “Potro” fue un montaje para darle más rating a Acapulco Shore .

En esta plática personal, Pindter aceptó que su convivencia con Caballero ha sido difícil para ella debido a heridas del pasado: “Me hizo muchas cosas. No siento que me usó, más bien me hizo cosas feas”, expresó en aquella ocasión.

CUANDO LO SORPRENDIERON CON ARATH DE LA TORRE EN UN INCÓMODO MOMENTO

Sin duda, uno de los momentos más inolvidables de “Potro” Caballero en La casa de los famosos México ocurrió cuando el influencer y Arath de la Torre fueron sorprendidos recibiendo supuestas instrucciones en pleno confesionario .

En aquella ocasión, los dos famosos se sentaron con “Jorgito Trapito”, el muñeco con el que entró Shanik Berman al reality para no olvidar a su esposo, y en ese momento se escuchó una voz que no era la de La Jefa dándoles unas instrucciones extrañas sobre una dinámica.

El video, por supuesto, fue cortado casi de inmediato, pero eso no impidió que los internautas lo recuperaran y rápidamente lo viralizaran en redes.