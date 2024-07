¿Por qué Karime Pindter y el ‘Potro’ Caballero ya no son amigos? Esto reveló la influencer

Karime Pindter Acapulco Shore y con quien convivió durante varios años.

Como te contamos en TVyNovelas hace unos días , las interacciones de Karime y el “Potro” en Acapulco Shore llegaron a ser tan íntimas, que muchas personas especularon con la posibilidad de un noviazgo entre los influencers.

El furor desatado por estos rumores y el hecho de que le dieran más impulso aún a Acapulco Shore hizo que, en efecto, ambos famosos comenzaran a aparecer juntos en algunos eventos públicos; sin embargo, al final el supuesto noviazgo no prosperó y, años después, tanto Pindter como Caballero aceptaron que todo se trató de un montaje.

TE RECOMENDAMOS:

¿QUE DIJO KARIME PINDTER SOBRE “POTRO” CABALLERO?

Karime Pindter sostuvo una charla muy personal con Paola Durante y Shanik Berman acerca de su reencuentro con Luis “Potro Caballero”, de quien se distanció a pesar de que tenían una amistad muy buena debido a una poderosa razón: él la llegó a maltratar.

“Me hizo muchas cosas. No siento que me usó, más bien me hizo cosas feas”

La influencer, quien aseguró que ya no tendría intimidad frente a las cámaras como en sus tiempos en Acapulco Shore, aceptó que su convivencia con Caballero ha sido difícil para ella debido a heridas del pasado.

“Me hizo muchas cosas. No siento que me usó, más bien me hizo cosas feas”, reconoció Karime, quien dejó entrever que dejó pasar muchos abusos debido a la ignorancia.

“En ese tiempo no estaba empoderada como hoy y dejé que me tratara feo, que me engañaran o que no me aceptaran”, reveló la creadora de contenido, quien aunque aceptó que su amistad con “Potro” fue excelente, su modo de verlo ya no fue el mismo.