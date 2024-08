Arath de la Torre pide salir de La Casa de los Famosos México: “Represento una enfermedad difícil”

En un giro inesperado, Arath de la Torre, uno de los participantes del equipo “Mar” de La Casa de los Famosos México, sorprendió a todos al solicitar su salida del reality show. La decisión del actor y conductor ha generado un gran impacto entre sus compañeros y en la audiencia que sigue de cerca el programa.

Durante una conversación con sus compañeros de casa, Arath expresó que, a pesar de haber ingresado al programa con la intención de vivir una nueva experiencia y conectar con sus seguidores, las circunstancias personales y el conflicto que se generó la madrugada del martes 6 de agosto, lo motiva a renunciar al reality show.

Como se recordará un conflicto entre Gala Montes y Adrián Marcelo desencadenó un conflicto entre los 14 habitantes del programa. En la controversia, el creador de contenido regiomontano le dijo “pinch* rehabilitado” a Arath de la Torre, usando el pasado del conductor como burla.

“Hasta aquí llegué señores. Ya pedí mi renuncia formal”, comenzó diciendo Arath de la Torre a sus compañeros de la casa, la tarde de este martes 6 de agosto, delante de las cámaras.

¿Qué pasará con la permanencia de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México”

El conductor de HOY Justificó su decisión ante sus compañeros y publico, de la siguiente manera:

“No puedo permitir que me den donde más me duele porque yo no elegí mi enfermedad, tengo mucha labor que hacer afuera con mucha gente. He tratado de estar pacífico con o sin medicamento. Represento una enfermedad difícil y complicada”, dijo.

Arath de la Torre reveló que además presenta un malestar físico. “Amanecí mal, me acaban de medicar para la colitis y no puedo permitir una enfermedad más grave. Tengo hijos, tengo familia”.

Finalmente, se expresó directamente con el comentario ofensivo que recibió por parte de Adrián Marcelo.

“Me sentí vulnerable, me diste un golpe muy bajo (Adrián)”

Acto seguido, el también actor fue llamado por “La jefa” al confesionario. Hasta los momentos no se sabe qué pasará con la permanencia de Arath dentro del reality show.

Los próximos días serán cruciales para ver cómo afecta esta posible partida a la dinámica del juego y a los demás participantes.