Suscríbete
Famosos

El pasado musical de Angélica Rivera: recordamos los discos que grabó como cantante

La Gaviota tuvo varias oportunidades de lanzarse como solista. Te contamos por qué no pudo conseguirlo

October 15, 2025 • 
Alejandro Flores
angelica riveracantante (1).jpg

Rivera tuvo una oportunidad para ser solista

Televisa

Angélica Rivera sabe que poca gente conoce sus dotes de cantante.

De hecho, no hace un proyecto como cantante desde hace casi 18 años y, de hecho, en esa época estuvo a punto de salir de gira para hacer palenques y ferias de pueblo.
Angélica, quien está a punto de estrenar la tercera temporada de “Con esa misma mirada”, en la que interpreta a una mujer madura que trata de escapar de la rutina de tener un marido que la oprime y una familia que no la valora, no ha tenido la oportunidad de mostrar sus dotes musicales desde que cantó en los campos de agave de “Destilando amor”.
Pero antes, tuvo incluso la fortuna de compartir micrófono con Ricky Martin, Erik Rubin, Biby Gaytán, y Sasha Sokol.

muñecos de papel.png

Muñecos de papel, un súper grupo

TVyNovelas

El día que alcanzó su sueño

La segunda parte de la telenovela “Alcanzar una estrella” generó una idea para crear productos independientes de lo que se veía en pantalla. Fue así que los protagonistas de esa historia formaron una banda musical dentro y fuera de la telenovela.
Se llamó “Muñecos de papel” y estuvo conformado por Angélica Rivera, Ricky Martin, Erik Rubin, Biby Gaytán, Pedro Fernández y Sasha Sokol.
En ese grupo, Angélica actuaba como la integrante ambiciosa y vanidosa que intentaba sobresalir por encima, sobre todo, de Sasha, que encarnaba una personalidad más honesta y espiritual.

angelica rivera cantante.png

Sasha, Biby y Angélica

Televisa

El éxito dentro de la telenovela los llevó a ser un grupo fuera de ella, con gira de conciertos y publicación de un disco. La experiencia, sin embargo, parece que fue del todo agradable.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara
October 09, 2025
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025

Pedro Fernández , en una reciente entrevista, hizo una declaración ambigua sobre su experiencia en el grupo:

“Me permitió vivir lo que... se vive en un grupo... y no, no, mejor solista”.

La propia Angélica Rivera explicó las dificultades de mantener Muñecos de Papel más allá de lo que duró la telenovela. En una entrevista con la revista TVyNovelas de 1991, contó:

“No sé si me quedaría en ‘Muñecos de Papel’ si deciden que el grupo continue. Creo que es más bonito estar como solistas y al mismo tiempo reunidos; además no ha sido planeado para ser un grupo fijo, y si así lo fuera, no me quedaría porque sería lo mismo que Timbiriche y la verdad, no nos conviene a ninguno de nosotros, porque unos ya tienen sus discos de solista y otros andamos en eso”

Angélica Rivera, sin embargo, no pudo concretar su sueño de convertirse en solista porque su carrera de actriz fue cada vez más exitosa y demandante.

Cantando entre agaves

El “Destilando amor”, el personaje de La Gaviota cantaba, Y Angélica Rivera decidió cantar. El melodrama grabado en 2007 es el último proyecto en el que Angélica ha cantado.
En una entrevista con Mara Patricia Castañeda narró cómo fue esa experiencia:

“La gente sabe que yo soy actriz, pero era un personaje que tenía que cantar y lo hacía como lo hacía Gaviota. Era complicado tener que grabar primero mi voz, y luego regrabar la escena para que la voz machara con la escena”.

Fue en ese proyecto donde Rivera, ya conocida entonces como La Gaviota, estuvo a punto de irse de gira a palenques. Acorde con la temática d ela telenovela, el productor Nicandro Díaz propuso hacer una gira con el elenco.

El plan, cuando ya estaba avanzado, se tuvo que cancelar. El propio productor explicó que las agendas de los actores y cantantes nunca se pudieron empatar para irse todos juntos.

Angélica Rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lambda-carlos-rivera-.jpg
Famosos
Aseguran que Carlos Rivera le hizo el feo a Lambda García; Drag Queen española delata supuesta homofobia
October 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Roberto-Palazuelos.jpg
Famosos
Roberto Palazuelos responde a las críticas por sus tacos de 260 pesos y niega que Tulum esté vacío
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
quien-es-mascara-2025--.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?’ 2025 toma estrictas medidas para evitar filtraciones como ocurrió el año pasado
October 15, 2025
 · 
Grisel Vaca
sergio-mayer-mori.jpg
Famosos
“El hijo de Rubí” en La Granja VIP: Sergio Mayer Mori ya dio contenido pero tiene una QUEJA contra producción
October 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Marianne-Gonzaga-Mar-de-Regil.jpg
Viral
¿Hija de Bárbara de Regil amenazó a Marianne Gonzaga?: “Su novio me tiró la onda”
La creadora de contenido narró que Mar llegó a unos famosos tacos donde comía para reclamarle.
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
palenque-pachuca---2025.jpg
Famosos
Palenque Pachuca 2025: Alfredo Olivas, Gloria Trevi y... ¿quiénes más llegan del 15 al 19 de octubre?
Es el último fin de semana...
October 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Pedro-Sola-Sergio-Mayer-Mori.jpg
Famosos
Pedro Sola reacciona ante el desnudo de Sergio Mayer Mori en ‘La Granja VIP’: “Sabroso”
“Si yo tuviera ese cuerpo y esa edad haría lo mismo, me desnudaría sin pena ni nada”.
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cazzu-nodal-mentiras.jpg
Famosos
Christian Nodal jura que sí paga pensión, deja a Cazzu como mentirosa y la acusa de perjudicar a su hija
‘El Forajido’ decidió dar su versión de los hechos.
October 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero