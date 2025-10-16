El pasado musical de Angélica Rivera: recordamos los discos que grabó como cantante

Angélica Rivera sabe que poca gente conoce sus dotes de cantante.

De hecho, no hace un proyecto como cantante desde hace casi 18 años y, de hecho, en esa época estuvo a punto de salir de gira para hacer palenques y ferias de pueblo.

Angélica, quien está a punto de estrenar la tercera temporada de “Con esa misma mirada”, en la que interpreta a una mujer madura que trata de escapar de la rutina de tener un marido que la oprime y una familia que no la valora, no ha tenido la oportunidad de mostrar sus dotes musicales desde que cantó en los campos de agave de “Destilando amor”.

Pero antes, tuvo incluso la fortuna de compartir micrófono con Ricky Martin, Erik Rubin, Biby Gaytán, y Sasha Sokol.

Muñecos de papel, un súper grupo TVyNovelas

El día que alcanzó su sueño

La segunda parte de la telenovela “Alcanzar una estrella” generó una idea para crear productos independientes de lo que se veía en pantalla. Fue así que los protagonistas de esa historia formaron una banda musical dentro y fuera de la telenovela.

Se llamó “Muñecos de papel” y estuvo conformado por Angélica Rivera, Ricky Martin, Erik Rubin, Biby Gaytán, Pedro Fernández y Sasha Sokol.

En ese grupo, Angélica actuaba como la integrante ambiciosa y vanidosa que intentaba sobresalir por encima, sobre todo, de Sasha, que encarnaba una personalidad más honesta y espiritual.

Sasha, Biby y Angélica Televisa

El éxito dentro de la telenovela los llevó a ser un grupo fuera de ella, con gira de conciertos y publicación de un disco. La experiencia, sin embargo, parece que fue del todo agradable.

Pedro Fernández , en una reciente entrevista, hizo una declaración ambigua sobre su experiencia en el grupo:

“Me permitió vivir lo que... se vive en un grupo... y no, no, mejor solista”.

La propia Angélica Rivera explicó las dificultades de mantener Muñecos de Papel más allá de lo que duró la telenovela. En una entrevista con la revista TVyNovelas de 1991, contó:

“No sé si me quedaría en ‘Muñecos de Papel’ si deciden que el grupo continue. Creo que es más bonito estar como solistas y al mismo tiempo reunidos; además no ha sido planeado para ser un grupo fijo, y si así lo fuera, no me quedaría porque sería lo mismo que Timbiriche y la verdad, no nos conviene a ninguno de nosotros, porque unos ya tienen sus discos de solista y otros andamos en eso”

Angélica Rivera, sin embargo, no pudo concretar su sueño de convertirse en solista porque su carrera de actriz fue cada vez más exitosa y demandante.

Cantando entre agaves

El “Destilando amor”, el personaje de La Gaviota cantaba, Y Angélica Rivera decidió cantar. El melodrama grabado en 2007 es el último proyecto en el que Angélica ha cantado.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda narró cómo fue esa experiencia:

“La gente sabe que yo soy actriz, pero era un personaje que tenía que cantar y lo hacía como lo hacía Gaviota. Era complicado tener que grabar primero mi voz, y luego regrabar la escena para que la voz machara con la escena”.

Fue en ese proyecto donde Rivera, ya conocida entonces como La Gaviota, estuvo a punto de irse de gira a palenques. Acorde con la temática d ela telenovela, el productor Nicandro Díaz propuso hacer una gira con el elenco.

El plan, cuando ya estaba avanzado, se tuvo que cancelar. El propio productor explicó que las agendas de los actores y cantantes nunca se pudieron empatar para irse todos juntos.

