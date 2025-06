El inesperado mensaje de Alejandro Sanz tras las polémicas acusaciones en su contra: ‘Claro que siento vergüenza’

Alejandro Sanz atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal y profesional. El reconocido cantante español, autor de éxitos como “Corazón Partío” y “Amiga mía”, rompió el silencio y envió un mensaje contundente a sus seguidores , luego de las recientes acusaciones en su contra que lo han colocado en el centro de la polémica.

Su pronunciamiento ya genera miles de reacciones en redes sociales, pues deja en claro que el artista no está dispuesto a permitir que se manche su imagen sin defenderse.

¿Qué dijo Alejandro Sanz tras las acusaciones de Ivet Playá?

La controversia estalló después de que Ivet Playá, una joven que trabajó para Alejandro Sanz y que originalmente se presentó como fan del cantante, asegurara en televisión haber sido víctima de manipulación emocional. Playá, en el programa “¡De Viernes!”, describió su experiencia como “humillante” y afirmó sentirse “utilizada” y “sucia” tras su relación con el artista.

Lejos de ignorar las declaraciones, Alejandro Sanz decidió pronunciarse a través de su canal oficial de WhatsApp, en el marco del conocido Fam Sanzero, una fecha especial dedicada a sus seguidores más fieles.

“Bueno, ya es el día del Fam Sanzero. A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño. Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten el respeto de manera tan ruin”, expresó el cantante en su mensaje.

Además, Sanz hizo referencia directa a las acusaciones y a la forma en que se ha ventilado su vida privada en los últimos días: “No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza cuando exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás”.

El artista, visiblemente molesto, pero firme, aseguró que a pesar de los ataques y los malos momentos, no permitirá que “la maldad de nadie” arruine lo que ha construido junto a su público.

¿Qué respondió Alejandro Sanz sobre el comentario del “olor a alcohol”?

Entre las declaraciones de Ivet Playá en televisión, una de las más comentadas fue aquella en la que afirmó que Sanz la hizo sentir incómoda al insinuar que olía a alcohol, tras aplicarse una crema corporal.

El cantante no dejó pasar esa anécdota y, en su mensaje, respondió de forma irónica pero directa: “Las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero el único olor que me molesta es el del azufre”, en clara alusión a la acusación de su excolaboradora.

Con esa frase, Alejandro Sanz desacreditó la insinuación, y dejó entrever que, para él, la polémica tiene tintes de traición y mala intención.

Alejandro Sanz a través de su canal de WhatsApp 🥹❤️#DíaDelFamSanzero



Te queremos @AlejandroSanz, que nos separen si es que pueden... 😌😘 pic.twitter.com/dLED49G5Tn — El Tren de Sanz (@eltrendesanz) June 23, 2025

¿Alejandro Sanz demandará a Ivet Playá?

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de los abogados de Alejandro Sanz, la periodista Nuria Marín reveló en redes sociales que una fuente cercana al cantante le habría confirmado que ya se está trabajando en una demanda por difamación contra Ivet Playá.

“Alejandro Sanz ha tomado medidas y va a demandar a Ivet”, aseguró la comunicadora, aunque no dio detalles sobre los documentos legales ni sobre el equipo jurídico involucrado en el caso.

Por ahora, la posibilidad de una acción legal mantiene el tema en el debate público , mientras seguidores y detractores del artista expresan sus opiniones en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Alejandro Sanz?

El mensaje de Alejandro Sanz en WhatsApp fue interpretado por muchos de sus seguidores como un acto de sinceridad y valentía. En redes sociales, miles de usuarios mostraron su apoyo al cantante, al defender su trayectoria y resaltar el impacto positivo que ha tenido su música a lo largo de los años.

“Lo bello que hemos construido no lo puede estropear la maldad de nadie”, fue una de las frases que más resonó entre sus fanáticos, quienes se encargaron de replicarla como muestra de solidaridad.

El artista cerró su mensaje con palabras emotivas y un llamado a enfocarse en lo positivo: “Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como dijo mi primo David antes de morir: lo único que importa en la vida son las buenas personas. Feliz día, mi familia bella”.

Y algo más importante aún. Gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamàs. Os amo — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 21, 2025

Pese al escándalo mediático, Alejandro Sanz ha dejado claro que no se dejará amedrentar. En su mensaje reiteró su compromiso con la música y con sus fans, y aunque la controversia sigue generando titulares, el artista parece decidido a no permitir que la situación empañe su carrera ni su relación con el público.