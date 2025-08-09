Suscríbete
Famosos

Dalilah Polanco obedece a Priscila pese a Ninel y se salva de nominación en LCDLFM

La actriz le robó la salvación a Ninel Conde y decidió sacarse a sí misma de la placa

August 08, 2025 • 
Alejandro Flores
dalilah olanco salvacion (1).jpg

Dalilah Polanco robó la salvación

Instagram

Los habitantes de La Casa de los Famosos México cada vez están más divididos y enfrentados. Los que están en el Cuarto Noche, donde parece que el líder es Alexis Ayala, tuvieron ya una reunión en la que decidieron cerrar filas y Mar Contreras dijo que siente que NInel Conde le mira “con odio”.

En el Cuarto Día, mientras tanto, Ninel sigue llevando la batuta al frente de Las Inventadas, este grupo de mujeres que se sienten identificadas por sus gustos y habilidades: Elaine, Mariana, Priscila.
En este ambiente de encono es que sucedió este 8 de agosto la Salvación, que de antemano era un beneficio para el Cuarto Día, ya que el reto lo disputaron Ninel y Dalilah Polanco.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
dalilah polanco.jpg
Famosos
Cuarto noche en riesgo: Dalilah Polanco gana la salvación y Ninel Conde grita “gracias a dios”
El reto semanal enfrentó en la final a dos integrantes del cada Cuarto
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025
Famosos
Usuarios exhiben a Facundo matando abejas tras reprochar a Aarón Mercury por matar un escarabajo
August 08, 2025
Famosos
¡Arde La Casa! Gritan mensaje del exterior: “Aléjense de Ninel, hagan Team Eclipse”
August 07, 2025

El triunfo de Dalilah Polanco

El Duelo para decidir quién se quedaba con la Salvación consistió en arrojar costales pequeños a una diana que estaba sobre una base. Tras lanzar sus cinco costales, Dalilah ganó el duelo y el beneficio de salvar a alguien.
La reacción de Ninel Conde fue también de júbilo a pesar de haber perdido, ya que horas antes ya había platicado con Dalilah sobre esa posibilidad.
Mediante unas bolas de billar, Ninel le explicó a Polanco que en caso de que ella se quedara con la salvación lo mejor era sacar a de la placa a Priscila Valverde, que es parte de Las Inventadas y también es de los habitantes con un fandom más débil afuera.

Dalilah Polanco salvó a...

Colocada frente a los habitantes de La Casa de los Famosos, Dalilah Polanco decidió salvarse así misma.
“He platicado con muchos de los habitantes y alguien me lo dijo y voy a hacerle caso: me salvo a mí”.

No te pierdas Ninel Conde
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Marimar-Zuria Vega.png
Famosos
Marimar Vega, al igual que Zuria, siente la presencia de su padre, Gonzalo Vega: “Manda señales como colibrí”
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
Itati-Cantoral.png
Famosos
Itatí Cantoral denuncia que un maestro de su hija intentó sobrepasarse: “Lo corrí de mi casa en ese momento”
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
kim--shanta-lizbeth-rodriguez--.jpg
Famosos
Kim Shantal pone un alto a Lizbeth Rodríguez ante escándalo: la denuncia por daño moral y exige justicia
August 08, 2025
 · 
TVyNovelas
Chespirito-Graciela.png
Famosos
Chespirito y Graciela Fernández: Su hija Paulina compartió un video inédito que muestra el amor que se tenían
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
Brandon Peniche.jpg
Telenovelas
Brandon Peniche quiere que el público lo reconozca entre “los mejores actores que hay”
Será villano en ‘Doménica Montero’.
August 08, 2025
 · 
Nayib Canaán
GabrielSoto-Geraldine Bazan.png
Famosos
¿Volvería Gabriel Soto con Geraldine Bazán? Esto dice el actor
El actor niega una reconciliación amorosa con su ex, refuerza su respeto hacia ella y destaca el vínculo que los une: sus hijas.
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
miss-zacatequitas-abelito.jpg
Famosos
Abelito es Miss Zacatequitas en concurso de belleza en La Casa de los Famosos México y memes no perdonan
Se enfrentó con El Guana y Aldo De Nigris.
August 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
olivia-collins-casa.jpg
Famosos
“Me atrapó algo muy fuerte”: Olivia Collins confiesa que fue sometida a un exorcismo
La actriz relató cómo una experiencia sobrenatural la obligó a pedir ayuda en el plano espiritual, sorprendiendo a todos en la post‑gala de La Casa de los Famosos México.
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz