Dalilah Polanco obedece a Priscila pese a Ninel y se salva de nominación en LCDLFM

Los habitantes de La Casa de los Famosos México cada vez están más divididos y enfrentados. Los que están en el Cuarto Noche, donde parece que el líder es Alexis Ayala, tuvieron ya una reunión en la que decidieron cerrar filas y Mar Contreras dijo que siente que NInel Conde le mira “con odio”.

En el Cuarto Día, mientras tanto, Ninel sigue llevando la batuta al frente de Las Inventadas, este grupo de mujeres que se sienten identificadas por sus gustos y habilidades: Elaine, Mariana, Priscila.

En este ambiente de encono es que sucedió este 8 de agosto la Salvación, que de antemano era un beneficio para el Cuarto Día, ya que el reto lo disputaron Ninel y Dalilah Polanco.

El triunfo de Dalilah Polanco

El Duelo para decidir quién se quedaba con la Salvación consistió en arrojar costales pequeños a una diana que estaba sobre una base. Tras lanzar sus cinco costales, Dalilah ganó el duelo y el beneficio de salvar a alguien.

La reacción de Ninel Conde fue también de júbilo a pesar de haber perdido, ya que horas antes ya había platicado con Dalilah sobre esa posibilidad.

Mediante unas bolas de billar, Ninel le explicó a Polanco que en caso de que ella se quedara con la salvación lo mejor era sacar a de la placa a Priscila Valverde, que es parte de Las Inventadas y también es de los habitantes con un fandom más débil afuera.

Ninel piensa salvar a Priscila para sacar una pieza en Noche.



Ojalá lo haga para que se largue Adrián N y ahora sí Aldito juegue full y al 100% con Noche porque no se quiere involucrar con un golpeador de mujeres. Su equipo lo sabe.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamosososMx3 pic.twitter.com/eJTcbvmTWQ — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 8, 2025

Dalilah Polanco salvó a...

Colocada frente a los habitantes de La Casa de los Famosos, Dalilah Polanco decidió salvarse así misma.

“He platicado con muchos de los habitantes y alguien me lo dijo y voy a hacerle caso: me salvo a mí”.