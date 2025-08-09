Suscríbete
Así cantaba Ninel Conde en el musical por el que Lolita Cortés dijo que era “humillante”

La Bombón Asesino tuvo una mala experiencia en teatro pues fue muy criticada por su capacidad para el canto

August 08, 2025 • 
Alejandro Flores
ninel conde y lolita cortes.jpg

Lolita Cortés destrozó a Ninel Conde en aquella obra de 2014

Facebook e Instagram

En 2014, Lolita Cortés estuvo a punto de protagonizar “Amar y Querer”, la obra de teatro musical que estaba inspirada en canciones de José José y que fue producida por José Joel, hijo del Príncipe de la Canción.

Lolita Cortés y Kika Édgar fueron algunas de las cantantes que fueron contempladas para protagonizar este musical que fue uno de los últimos proyectos en los que participó José José, ya que fue el narrador de una de las historias.
Finalmente, el papel principal recayó en Ninel Conde, lo que representó varios escándalos, incluso desde antes de que comenzaran los ensayos.

“Yo no puedo avalar la capacidad vocal de esas personas que me mencionan. Pero sí puedo hablar de una Kika Édgar pero sí el promotor te pide un nombre en la marquesina para vender sus boletos ¿Pues qué puede uno hacer?”, dijo el propio José José cuando, semanas antes de que comenzará la producción, se le mencionó que la protagonista sería Ninel o Ivonne Montero.

“Amar y querer” se estrenó en el teatro Blanquita y la crítica destrozó tanto la puesta en escena como la participación de Ninel, a quien incluso se acusó de no cantar en vivo.

Fue entonces que Lolita Cortés reveló que ella había sido invitada a participar, y que incluso llegó a leer la obra.

“Por diversas razones no lo acepté, porque en esa época me operaron la rodilla, pero me parece humillante. Cuando la vi me sentí ofendida. Ni es mi obra ni puse dinero pero es ofensivo. Me parece decadente tener que traer este tipo de personas para jalar gente al teatro”.

Incluso 8 años después, Lolita otra vez opinó de Ninel por una presentación en la que fue evidente que desafinaba.

“Yo ya no tengo nada que decir de eso porque gasto mi energía. zapataero a tu zapata pero cuando la gente ya está mal y no sabe que tuvo una oportunidad de ser bonita.. ya, no”

¿Que piensa José Joel de Ninel Conde?

En 2024, José Joel emprendió el proyecto de poner nuevamente la obra “Amar y Querer” pero tenía muy claro que Ninel Conde no era la adecuada para esta nueva versión.

“Ninel Conde no creo. Quiero darle mayor seriedad a este proyecto. No quiero hablar mal de nadie pero buscamos un elenco bonito para que la obra fluya”.

Hasta ahora, el proyecto de una segunda puesta en escena no se ha concretado.

La Casa de los Famosos México Ninel Conde Lolita Cortés
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
