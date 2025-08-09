Público sentencia a Facundo por broma pesada vs. Aldo De Nigris en LCDLFM: “Debe ser expulsado”

Después de que Facundo dijera que Aarón Mercury no le cae bien porque mata insectos, y que le recordaran al conductor un video donde él hacía lo mismo, vuelve a causar polémica en La Casa de los Famosos México.

Durante la fiesta previo a la segunda eliminación, Facundo decidió realizar una broma pesada en complicidad con Shiky, al grabar a Aldo De Nigris mientras bailaba, para luego quitarle el tapete donde estaba de pie, con el fin de tirarlo.

Consiguieron tirar abruptamente a Aldo, quien reaccionó primero con una seña obscena a Facundo, y aunque quiso minimizar el asunto, fue evidente que se sintió incómodo y a los pocos minutos abandonó el patio y se fue a dormir. Por si fuera poco, más tarde, Facundo lo amenazó con nominarlo la siguiente semana, mientras el público en redes sociales explotó negativamente contra el asunto, incluso pidiendo la expulsión del conductor de 47 años.

¿Qué dijo el público de la ‘broma’ de Facundo vs. Aldo De Nigris?

En la red social X existen los siguientes comentarios, de usuarios que repostearon el video:

“Facundo debe de ser expulsado por la agresión a Aldo. Se queje Aldo o no, SON LAS REGLAS!!! FACUNDO DEBE SER EXPULSADO, sus bromas pendejas de niño bullyng no dan risa y SI puso en peligro la vida de Aldo”.

“Creo que Facundo si se pasó con esa broma, pudo terminar en su expulsión si Aldo se hubiera lastimado”.

“Perro Facundo si le dolió al chavo, se nota clarísimo que se agüito y hasta estoy segura que físicamente le dolió”.

“No entiendo a quién le podría dar risa que casi hagas que se parta la madre alguien, deberían llamarle la atención a Facundo, pudo ocurrir algo grave”.

“Pobrecito :(, es una falta enorme de respeto, no se trata de humillar a nadie por querer dar risa… y la verdad no es exageración si se cayo feo, se pudo haber lastimado el codo o el brazo”.

“No maten a las arañas pero si tiren a sus compañeros”.

Hubo quienes también criticaron la reacción del resto de los habitantes, como Ninel Conde, quien no acusó a Facundo de violento, como sí lo hizo con Alexis Ayala durante la semana.

¿Qué dijo Poncho De Nigris?

Ante la broma de Facundo, en redes sociales reaccionó Poncho De Nigris, y dijo: “Se pasó de lanza !!! Como me gustaría haber estado ahí, Aldo lo respeta porque no quiere pedos pero eso no se hace. Se les viene la noche”

“Se les viene la noche al pinche pelón. #TeamNoche eso no se hace, andan bien agrandados los divos. Se les acabó el corrido”.

Se pasó de lanza !!! Como me gustaría haber estado ahí, Aldo lo respeta porque no quiere pedos pero eso no se hace. Se les viene la noche

Aldo se fue a dormir

Tras la caída, Aldo se metió a la casa, y dijo al aire: “Les recomiendo hacer lo que ustedes quieran sin dañar a nadie”.

“Yo creo que lo mejor es ser tú, no entraste siendo un personaje”, dijo Aldo a Alexis Ayala y al Guana, ya en el cuarto Noche, previo a dormir, mientras la fiesta seguía en el patio.

Aldito confesó que efectivamente Facundo lo hizo sentir incómodo esta noche con su actuar hacia él pero no va a dejar que lo afecte.



Aldito confesó que efectivamente Facundo lo hizo sentir incómodo esta noche con su actuar hacia él pero no va a dejar que lo afecte.

Gracias Alexis por apoyar a los niños. #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx

Además, Facundo prometió nominarlo... “Ah, pues nomíname, perro”, respondió Aldo.