Por fin se casa Roberto Carlo con su novio Rubén Kuri, tras 5 años comprometidos

La noticia tardó cinco años en llegar pero finalmente Roberto Carlo y Rubén Kuri tienen fecha para la boda que anunciaron en 2020. Con un video en sus redes sociales, la pareja informó que se casarán el 7 de noviembre de 2026.

El actor y conductor y el experto en moda no habían publicaron un video en el que, vestidos de frac, recordaron aquel momento en el que, durante un podcast hace cinco años, se comprometieron.

A lo largo de este lustro, Roberto Carlo era constantemente cuestionado sobre la fecha de la boda y él explicaba una y otra vez que el ritmo de trabajo de ambos no les había permitido concretar el día.

Carlo y Kuri se comprometieron desde el 2000 Instagram

Con un gran sentido del humor incluso llegó a ironizar: “Yo no sabía que cuando daba el anillo me tenía que casar tan rápido”.

Roberto Carlo y Rubén Kuri se conocieron en 2017 y coincidieron luego en varios programas de televisión. Hace 7 años comenzaron un noviazgo que derivó en un compromiso de boda.

"¿Te quieres casar conmigo? Porque a menos que sea contigo, solo quiero compartir este sueño para siempre”, le dijo Carlo a Kuri en una escena que quedó grabada y en la cual se ve al experto en moda a punto del llanto.

¿Quién es Rubén Kuri, el prometido de Roberto Carlo?

Rubén Kuri es conocido por su pasión por la moda y las artes. Ha trabajado como conductor en programas como “Cuídate de la Cámara”, “Sale el Sol”, “Venga la Alegría” y “Cuéntamelo Ya”. Se ha especializado en producir segmentos sobre el empoderamiento a través del manejo de la imagen, la moda y autoestima y de análisis del estilo personal.

Kuri asegura que su relación con Carlo le cambió la vida pues antes de él, ni siquiera se había atrevido a salir del clóset y su familia no sabía nada sobre sus preferencias.