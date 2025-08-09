Por fin se casa Roberto Carlo con su novio Rubén Kuri, tras 5 años comprometidos

La noticia tardó cinco años en llegar pero finalmente Roberto Carlo y Rubén Kuri tienen fecha para la boda que anunciaron en 2020. Con un video en sus redes sociales, la pareja informó que se casarán el 7 de noviembre de 2026.
El actor y conductor y el experto en moda no habían publicaron un video en el que, vestidos de frac, recordaron aquel momento en el que, durante un podcast hace cinco años, se comprometieron.
A lo largo de este lustro, Roberto Carlo era constantemente cuestionado sobre la fecha de la boda y él explicaba una y otra vez que el ritmo de trabajo de ambos no les había permitido concretar el día.
Con un gran sentido del humor incluso llegó a ironizar: “Yo no sabía que cuando daba el anillo me tenía que casar tan rápido”.
Roberto Carlo y Rubén Kuri se conocieron en 2017 y coincidieron luego en varios programas de televisión. Hace 7 años comenzaron un noviazgo que derivó en un compromiso de boda.
"¿Te quieres casar conmigo? Porque a menos que sea contigo, solo quiero compartir este sueño para siempre”, le dijo Carlo a Kuri en una escena que quedó grabada y en la cual se ve al experto en moda a punto del llanto.
¿Quién es Rubén Kuri, el prometido de Roberto Carlo?
Rubén Kuri es conocido por su pasión por la moda y las artes. Ha trabajado como conductor en programas como “Cuídate de la Cámara”, “Sale el Sol”, “Venga la Alegría” y “Cuéntamelo Ya”. Se ha especializado en producir segmentos sobre el empoderamiento a través del manejo de la imagen, la moda y autoestima y de análisis del estilo personal.
Kuri asegura que su relación con Carlo le cambió la vida pues antes de él, ni siquiera se había atrevido a salir del clóset y su familia no sabía nada sobre sus preferencias.
“Roberto vino a cambiar mi vida en muchos aspectos para bien porque yo salí del closet con mis papás gracias a él. Y yo siempre dije que el día que yo saliera del closet con mis papás iba a ser el día que yo supiera que estaba con la persona con la que yo quería pasar el resto de mi vida”, contó en una entrevista para el canal las estrellas.