Abelito comenzó sus clases de natación en La Casa de los Famosos México: “Cuánto a que salgo nadando de aquí”

La Casa de los Famosos México no solo es un reto para Abelito en el tema del encierro, sino en romper las barreras con las que llegó.

Y es que está dispuesto a aprender nuevas habilidades y una de ellas es nadar. Ya se comprometió a aprender antes de salir del encierro, y lo mejor, es que cuenta con el apoyo de sus compañeros.

La tarde de este viernes 8 de agosto, se metió a la piscina con los habitantes y le comenzaron a enseñar a nadar y flotar. “La intento subir, pero nomás me sale la frente”, dijo a Adrián Di Monte al intentar seguir sus indicaciones de sacar la cabeza a la superficie.

El Guana, Adrián Di Monte y Aldo De Nigris decidieron enseñarle a Abelito a flotar en movimiento, es decir, con piernas y brazos. Él se desesperaba un poco, pero finalmente Abelito pudo superar su miedo.

En un momento, Abelito lo hizo sin ayuda de nadie, aunque se hundió durante unos segundos, hasta que sus compañeros lo ayudaron a volver a la superficie.

Dalilah Polando también decidió ayudarlo, y en la zona de la alberca donde hay escalones, a una distancia preferente del piso para Abelito, le enseñó a relajarse y perder el miedo a flotar.

Abelito cuenta con el apoyo de su familia

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas El Pódcast, los papás de Abelito cuentan que no es una casualidad que su hijo se haya convertido en el habitantes más simpático de esta temporada en La Casa de los Famosos.

“Nosotros no somos de dinero, pero fuimos trabajando para que él fuera saliendo adelante, nos esforzábamos trabajando juntos, él lo ha dicho. Como dicen por ahí, lo lleva en la sangre: “hijo de tigre, pintito”, entonces; trabajábamos de payasitos en fiestas infantiles, particulares y él siempre, aparte de lo que ensayábamos, les cantaba, bailaba, era coqueto”, cuenta don Abel.

Sobre lo que se ha visto en la pantalla de ViX y Televisa en cuanto a la cercanía de Abelito con La Bombón Asesino, la mamá de Abelito se muestra orgullosa.