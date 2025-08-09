Suscríbete
Famosos

Abelito comenzó sus clases de natación en La Casa de los Famosos México: “Cuánto a que salgo nadando de aquí”

Con ayuda de sus compañeros aprendió a flotar el primer día.

August 08, 2025 • 
MrPepe Rivero
abelito-clases-natacion.jpg

Abelito toma clases de natación

Instagram

La Casa de los Famosos México no solo es un reto para Abelito en el tema del encierro, sino en romper las barreras con las que llegó.

Y es que está dispuesto a aprender nuevas habilidades y una de ellas es nadar. Ya se comprometió a aprender antes de salir del encierro, y lo mejor, es que cuenta con el apoyo de sus compañeros.

La tarde de este viernes 8 de agosto, se metió a la piscina con los habitantes y le comenzaron a enseñar a nadar y flotar. “La intento subir, pero nomás me sale la frente”, dijo a Adrián Di Monte al intentar seguir sus indicaciones de sacar la cabeza a la superficie.

El Guana, Adrián Di Monte y Aldo De Nigris decidieron enseñarle a Abelito a flotar en movimiento, es decir, con piernas y brazos. Él se desesperaba un poco, pero finalmente Abelito pudo superar su miedo.

En un momento, Abelito lo hizo sin ayuda de nadie, aunque se hundió durante unos segundos, hasta que sus compañeros lo ayudaron a volver a la superficie.

Dalilah Polando también decidió ayudarlo, y en la zona de la alberca donde hay escalones, a una distancia preferente del piso para Abelito, le enseñó a relajarse y perder el miedo a flotar.

Abelito cuenta con el apoyo de su familia

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas El Pódcast, los papás de Abelito cuentan que no es una casualidad que su hijo se haya convertido en el habitantes más simpático de esta temporada en La Casa de los Famosos.

“Nosotros no somos de dinero, pero fuimos trabajando para que él fuera saliendo adelante, nos esforzábamos trabajando juntos, él lo ha dicho. Como dicen por ahí, lo lleva en la sangre: “hijo de tigre, pintito”, entonces; trabajábamos de payasitos en fiestas infantiles, particulares y él siempre, aparte de lo que ensayábamos, les cantaba, bailaba, era coqueto”, cuenta don Abel.

Sobre lo que se ha visto en la pantalla de ViX y Televisa en cuanto a la cercanía de Abelito con La Bombón Asesino, la mamá de Abelito se muestra orgullosa.

Abelito La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
kim--shanta-lizbeth-rodriguez--.jpg
Famosos
Kim Shantal pone un alto a Lizbeth Rodríguez ante escándalo: la denuncia por daño moral y exige justicia
August 08, 2025
 · 
TVyNovelas
Chespirito-Graciela.png
Famosos
Chespirito y Graciela Fernández: Su hija Paulina compartió un video inédito que muestra el amor que se tenían
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
GabrielSoto-Geraldine Bazan.png
Famosos
¿Volvería Gabriel Soto con Geraldine Bazán? Esto dice el actor
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
Facundo-Abejas.png
Famosos
Usuarios exhiben a Facundo matando abejas tras reprochar a Aarón Mercury por matar un escarabajo
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
Brandon Peniche.jpg
Telenovelas
Brandon Peniche quiere que el público lo reconozca entre “los mejores actores que hay”
Será villano en ‘Doménica Montero’.
August 08, 2025
 · 
Nayib Canaán
miss-zacatequitas-abelito.jpg
Famosos
Abelito es Miss Zacatequitas en concurso de belleza en La Casa de los Famosos México y memes no perdonan
Se enfrentó con El Guana y Aldo De Nigris.
August 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
olivia-collins-casa.jpg
Famosos
“Me atrapó algo muy fuerte”: Olivia Collins confiesa que fue sometida a un exorcismo
La actriz relató cómo una experiencia sobrenatural la obligó a pedir ayuda en el plano espiritual, sorprendiendo a todos en la post‑gala de La Casa de los Famosos México.
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
Mariana Botas Dedos.png
Famosos
¿Qué tiene Mariana Botas en sus dedos?
Mariana Botas aclaró el misterio de la forma de sus dedos. Pidió a la gente que no se espante al verla La Casa de los Famosos.
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz