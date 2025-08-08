Itatí Cantoral denuncia que un maestro de su hija intentó sobrepasarse: “Lo corrí de mi casa en ese momento”

Itatí Cantoral habló por primera vez sobre un episodio que vivió su hija María, de 14 años, con un maestro de canto que, según la actriz, intentó sobrepasarse físicamente durante una clase.

El caso salió a la luz en el programa Sale el Sol. Itatí Cantoral advirtió que el implicado es un hombre conocido en el medio y exesposo de una amiga famosa.

“Le puso la mano en la pierna a mi hija” Itatí Cantoral

Durante el segmento de espectáculos de ‘Sale el sol’, la protagonista de Hasta que el dinero nos separe narró que todo ocurrió mientras ensayaban un tema para la Virgen de Guadalupe.

“Mi hija canta muy bonito y tuvo un maestro que le puso la mano en la pierna… le dije: ‘No te quiero volver a ver y si no, a toda la prensa voy a decirlo’. Porque si yo no lo hubiera visto. En ese momento lo corrí de mi casa”, declaró.

Itatí Cantoral afirmó que el profesor le daba clases en línea, pero ese día acudió presencialmente. Gracias a que ella estaba presente, pudo frenar la situación: “No pasó nada más que eso, pero gracias a Dios yo estuve ahí”.

Itatí pide a padres estar alerta

La actriz, quien también reveló que ha recibido propuestas indebidas en su carrera, por lo que pidió a padres, madres y tutores mantener una comunicación abierta con los niños y adolescentes para que sepan identificar comportamientos inapropiados.

“Cuidemos a nuestros adolescentes… yo siempre pongo un alto, aunque sea con temor”. Itatí Cantoral

Itatí Cantoral lamentó que su hija considerara “exagerada” su reacción, pero subrayó que se trató de un límite necesario.“Mi hija me dijo: Ay, mamá, qué exagerada. Si no pasó nada. Me la puso la mano para recargarse. Pero no pasó nada más porque gracias a Dios yo estaba ahí”.

La denuncia de Itatí Cantoral pone sobre la mesa la importancia de no minimizar estos incidentes y de actuar de inmediato para proteger a las niñas y niños, sin importar el vínculo que exista con el agresor.

