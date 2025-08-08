Suscríbete
Famosos

Kim Shantal pone un alto a Lizbeth Rodríguez ante escándalo: la denuncia por daño moral y exige justicia

La acusa de afectarla con sus declaraciones.

August 08, 2025 • 
TVyNovelas
kim--shanta-lizbeth-rodriguez--.jpg

Kim Shantal denunció a Lizbeth Rodríguez

José Luis Ramos

Lizbeth Rodríguez, famosa en redes sociales por sus contenidos de ‘Exponiendo infieles’, desató el escándalo luego de acusar a Juan de Dios Pantoja, pareja de Kim Loaiza, de serle infiel con mujeres como Kim Shantal.

El escándalo alcanzó a Kim Shantal más allá de las redes sociales, pues no solo ha recibido bullying, sino que se le han caído contratos.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
dalilah polanco.jpg
Famosos
Cuarto noche en riesgo: Dalilah Polanco gana la salvación y Ninel Conde grita “gracias a dios”
El reto semanal enfrentó en la final a dos integrantes del cada Cuarto
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025
Famosos
Usuarios exhiben a Facundo matando abejas tras reprochar a Aarón Mercury por matar un escarabajo
August 08, 2025
Famosos
¡Arde La Casa! Gritan mensaje del exterior: “Aléjense de Ninel, hagan Team Eclipse”
August 07, 2025

Así que decidió poner un alto y exigir justicia mediante instancias legales. En compañía de su abogado Antonio Serna y su novio, Lalo, fue ante las autoridades para iniciar la denuncia contra Lizbeth Rodríguez por daño moral.

Afuera de los Juzgados de lo Civil, TVyNovelas encontró a Kim Shantal, quien explicó que en su búsqueda de justicia, exige que Lizbeth cumpla con ciertos requerimientos.

kim-shantal-abogado.jpg

Kim Shantal y su abogado Antonio Serna

José Luis Rodríguez

“Pido lo justo. (Lizbeth) Está haciendo especulaciones y me está difamando”.

“Es triste y estoy enojada por la situación; esto se está saliendo de las manos porque me veo afectada con contratos, y por quienes colaboran con la marca Kim Shantal, hay varias familias afectadas”.

Kim Shantal resaltó: “Hay millones de personas acosándome, comparándome con lo peor, y es acoso, bullying y soy una persona que ha trabajado mucho en su persona. No hay mayor prueba del cambio que cómo llevas tu vida; estoy cansada de mentiras”.

¿Qué es lo que pide Kim Shantal?

“Pido una indemnización por todos los contratos que se han cancelado por este problema; Una disculpa pública y que admita que todo es mentira y el pago de mis abogados, porque esto me está costando dinero y yo no tengo la necesidad de estar un viernes aquí”.

kim-shantal-novio-.jpg

Kim Shantal y su novio

José Luis Ramos

Kim Shantal Lizbeth Rodríguez Demanda
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mariana Botas Dedos.png
Famosos
¿Qué tiene Mariana Botas en sus dedos?
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
Adam Turck.png
Famosos
Adam Turck: el actor que murió al intentar detener una pelea, ¡había salido a pasear a su perro!
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
alexis ayala (4).jpg
Famosos
Alexis Ayala fue engañado en el funeral de su padre y casi pierde miles de pesos
August 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito papas.jpg
Famosos
Mamá de Abelito se siente agradecida con Ninel Conde: “lo ha acogido como su hijo”
August 08, 2025
 · 
Redacción TVyNovelas con información de María de Jesús Candedo
adrian di monte (2).jpg
Famosos
Las infidelidades que aceptó Adrián Di Monte: “me encantan las mujeres”
En una entrevista para un programa en 2024, el actor cubano confesó su mayor estigma en el amor
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Humberto Zurita-Stepahie Salas.png
Famosos
Humberto Zurita confirma: “Mis hijos y las hijas de Stephanie Salas aprueban nuestra relación”
El actor asegura que sus hijos están felices por su relación y comparte cómo vive el presente familiar con plenitud.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Karla souza diego klein.jpg
Famosos
Exhiben a Karla Souza y Diego Klein burlándose de un actor en el teatro: "¡Es una maleducada!”
Karla y Diego asistieron a la obra El show debe continuar y fueron captados en video
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sofia Rivera Torres.png
Famosos
Sofía Rivera Torres responde al body-shaming tras reaparecer en La Casa de los Famosos México
Luego de ser criticada por su aumento de peso, la conductora defendió su proceso posparto y dijo que priorizará la maternidad sobre los estándares estéticos.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz