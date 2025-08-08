Kim Shantal pone un alto a Lizbeth Rodríguez ante escándalo: la denuncia por daño moral y exige justicia

Lizbeth Rodríguez, famosa en redes sociales por sus contenidos de ‘Exponiendo infieles’, desató el escándalo luego de acusar a Juan de Dios Pantoja, pareja de Kim Loaiza, de serle infiel con mujeres como Kim Shantal.

El escándalo alcanzó a Kim Shantal más allá de las redes sociales, pues no solo ha recibido bullying, sino que se le han caído contratos.

Así que decidió poner un alto y exigir justicia mediante instancias legales. En compañía de su abogado Antonio Serna y su novio, Lalo, fue ante las autoridades para iniciar la denuncia contra Lizbeth Rodríguez por daño moral.

Afuera de los Juzgados de lo Civil, TVyNovelas encontró a Kim Shantal, quien explicó que en su búsqueda de justicia, exige que Lizbeth cumpla con ciertos requerimientos.

Kim Shantal y su abogado Antonio Serna José Luis Rodríguez

“Pido lo justo. (Lizbeth) Está haciendo especulaciones y me está difamando”.

“Es triste y estoy enojada por la situación; esto se está saliendo de las manos porque me veo afectada con contratos, y por quienes colaboran con la marca Kim Shantal, hay varias familias afectadas”.

Kim Shantal resaltó: “Hay millones de personas acosándome, comparándome con lo peor, y es acoso, bullying y soy una persona que ha trabajado mucho en su persona. No hay mayor prueba del cambio que cómo llevas tu vida; estoy cansada de mentiras”.

¿Qué es lo que pide Kim Shantal?

“Pido una indemnización por todos los contratos que se han cancelado por este problema; Una disculpa pública y que admita que todo es mentira y el pago de mis abogados, porque esto me está costando dinero y yo no tengo la necesidad de estar un viernes aquí”.