Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez anuncian feliz noticia: ¡Ya nació Eva Victoria!

La familia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez creció y este fin de semana tienen una alegría más en su hogar.
Nació su bebé Eva Victoria, quien tendrá de hermanita mayor a María Fernanda. Canelo Álvarez publicó imágenes desde los primeros minutos de vida de su hija, y anotó:
“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor @fernandagmtz. bienvenida EVA VICTORIA”.
Desde que anunciaron la llegada de la niña, le expresaron su amor: “Te esperamos con mucho amor. Mi beba tendrá una compañera de vida. Te amo mucho ‘Canelo’. Gracias Dios”.
¿Cuántos hijos tiene Canelo Álvarez?
Emily Cinnamon es la hija mayor de Canelo, a quien tuvo fruto de su relación con Anny Beltrán.
Con Valeria Quiroz tuvo a Mía Ener, pero es de la que menos se sabe públicamente.
En tanto, Saúl Adiel es el único varón; es fruto de su breve relación con Nelda Sepúlveda.