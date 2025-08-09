Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez anuncian feliz noticia: ¡Ya nació Eva Victoria!

La familia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez creció y este fin de semana tienen una alegría más en su hogar.

Nació su bebé Eva Victoria, quien tendrá de hermanita mayor a María Fernanda. Canelo Álvarez publicó imágenes desde los primeros minutos de vida de su hija, y anotó:

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor @fernandagmtz. bienvenida EVA VICTORIA”.

Desde que anunciaron la llegada de la niña, le expresaron su amor: “Te esperamos con mucho amor. Mi beba tendrá una compañera de vida. Te amo mucho ‘Canelo’. Gracias Dios”.

¿Cuántos hijos tiene Canelo Álvarez?

Emily Cinnamon es la hija mayor de Canelo, a quien tuvo fruto de su relación con Anny Beltrán.

Con Valeria Quiroz tuvo a Mía Ener, pero es de la que menos se sabe públicamente.

En tanto, Saúl Adiel es el único varón; es fruto de su breve relación con Nelda Sepúlveda.