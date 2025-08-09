Suscríbete
Famosos

Abelito se roba la fiesta; se “casa” con Shiky, lo tratan como rey y se convierte en Leonardo Di Caprio

La segunda fiesta de la tercera temporada de La Casa de los Famosos tuvo una temática de playa

August 09, 2025 • 
Alejandro Flores
abelito fiesta (1).jpg

Abelito en la fiesta de la segunda semana

ViX

La segunda fiesta de La Casa de los Famosos terminó pronto para Alexis Ayala (quien apenas terminó de cenar, se fue a lavar los dientes y a descansar) pero fue larga y divertida para Abelito y el resto de los habitantes.

El tema de la celebración en esta semana dos fue la playa de Tulum y el ambiente se puso festivo desde muy temprano, cuando Abelito se puso eufórico luego de un par de tragos.

La primera ocurrencia fue que tenía que casarse. ¿Con quién? Con su “novio” de toda la vida: Shiky. El juego de la boda comenzó con todos los habitantes pasaron a bailar con el novio Abelito y al final hasta hubo el típico beso entre los recién casados.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
abelito fiesta (1).jpg
Famosos
Abelito se roba la fiesta; se “casa” con Shiky, lo tratan como rey y se convierte en Leonardo Di Caprio
La segunda fiesta de la tercera temporada de La Casa de los Famosos tuvo una temática de playa
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Dalilah Polanco obedece a Priscila pese a Ninel y se salva de nominación en LCDLFM
August 08, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025
Famosos
Usuarios exhiben a Facundo matando abejas tras reprochar a Aarón Mercury por matar un escarabajo
August 08, 2025

Abelito pidió la presencia del “sacerdote” que los había casado (Alexis Ayala) y, en efecto, el actor apareció, aunque evidentemente con cara de cansado. Abelito le pidió que bautizara su yate, que era en realidad una lancha que era parte de la decoración.

Abelitocasa de losfamosos.jpeg

Como si fue Leo Di Caprio

ViX

Alexis Ayala lo bautizó y luego Shiky y Abelito se pararon en la proa para recrear la escena de Titanic con Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. Ninel entonces decidió participar en una broma que propuso Facundo con uno de los teléfonos celulares que les prestan a los habitantes solamente durante las fiestas para grabar videos y hacer fotos.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 1.00.26 AM.jpeg

Abelito en su “boda” con Shiky

ViX

“Hay que grabar como si fuéramos a ver abajo de la falda de Ninel pero aparece Abelito”, dijo Facundo.

Y lo hicieron... El resultado, que solo vieron ellos, los dejó divertidos y satisfechos.
En otro momento, Abelito se sentó´en una silla de mimbre que lo hacía ver como si fuera un rey.
Adrián Di Monte y Aaroon Mercury le echaron aire como si fueran sus sirvientes mientras Shiky (su “esposo”) se sentaba en sus piernas y le servían otro trago.

El problema fue que el alcohol hizo de las suyas...

Abelito La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ninel conde y lolita cortes.jpg
Famosos
Así cantaba Ninel Conde en el musical por el que Lolita Cortés dijo que era “humillante”
August 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Marimar-Zuria Vega.png
Famosos
Marimar Vega, al igual que Zuria, siente la presencia de su padre, Gonzalo Vega: “Manda señales como colibrí”
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
Itati-Cantoral.png
Famosos
Itatí Cantoral denuncia que un maestro de su hija intentó sobrepasarse: “Lo corrí de mi casa en ese momento”
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
kim--shanta-lizbeth-rodriguez--.jpg
Famosos
Kim Shantal pone un alto a Lizbeth Rodríguez ante escándalo: la denuncia por daño moral y exige justicia
August 08, 2025
 · 
TVyNovelas
incendio-murio-nino.jpg
Viral
Reportero transmitía en vivo por incendio y capta grito desgarrador de padres al confirmar muerte de su hijo
El periodista se conmocionó ante el dolor de la familia.
August 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Brandon Peniche.jpg
Telenovelas
Brandon Peniche quiere que el público lo reconozca entre “los mejores actores que hay”
Será villano en ‘Doménica Montero’.
August 08, 2025
 · 
Nayib Canaán
Chespirito-Graciela.png
Famosos
Chespirito y Graciela Fernández: Su hija Paulina compartió un video inédito que muestra el amor que se tenían
La hija de Roberto Gómez Bolaños rescató un tierno fragmento de un video donde sus padres aparecen juntos, ofreciendo un vistazo a su historia de amor antes del divorcio.
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
GabrielSoto-Geraldine Bazan.png
Famosos
¿Volvería Gabriel Soto con Geraldine Bazán? Esto dice el actor
El actor niega una reconciliación amorosa con su ex, refuerza su respeto hacia ella y destaca el vínculo que los une: sus hijas.
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz