Mhoni Vidente se lanza contra Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conductores de La Casa de los Famosos

La astróloga y vidente dice que fue un error colocar a unos “conductores sin talento” en la pregala y la postgala

August 09, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente wnedy margaleff.jpg

A Mhoni Vidente no le gusta la conducción de Wendy

ViX y Youtube

Las opinión de Mhoni Vidente es contundente: no le gusta la conducción de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la pregala y la postgala de La Casa de los Famosos México.

Wendy y Ricardo entraron en lugar de Cecilia Galliano y Mauricio Garza para conducir estos segmentos de media hora que se transmiten en exclusiva para la plataforma de ViX.

“A mí me encantaba Mauricio y Ceci. Ellos dos hacían un buen dueto cuando eran los conductores; eran fabulosos”.

Para la edición de 2025, la producción decidió cambiar los conductores y ahora son Guevara y Margaleff los que conducen estos segmentos que tienen también la participación de Marie Claire Harp con el personaje de La Informatrix, una mujer sensual que rivaliza con Wendy y que supuestamente tiene y comparte información secreta de La Casa.

¿Qué dijo Mhoni Vidente de Wendy Guevara?

Mhoni Vidente dice que esto fue un error.

“Como decía mi abuela: no arregles algo que no está descompuesto”.

De acuerdo con Wendy, la razón por la que se hizo el cambio no fue por contenido o creatividad.

“Al momento que quitas a Ceci Galliano y Mauricio Garza, por el que motivo que sea, que yo sé que fue por falta de presupuesto que ellos ya no quisieron seguir, pues se va ese sabor que tenían”.

ceci galliano mauricio garza.jpg

Galliano y Gaerza estuvieron en las dos temporadas anteriores

ViX

Aunque Mhoni no los mencionó por su nom , fue evidente que se refería e Wendy Guevara y a Ricardo Margaleff, a quienes criticó duramente.

“Eso fue fatal para La Casa de los Famosos: quitarlos y poner otros personajes que no tienen talento o no sabe llevar una conducción bien”.

mhoni vidente La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
