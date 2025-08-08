Brandon Peniche quiere que el público lo reconozca entre “los mejores actores que hay”

Brandon Peniche es el antagonista en Doménica Montero y nos platica lo que esto significa para él.

Las producciones dentro de Televisa no paran, y muchos son los proyectos que durante el verano se han anunciado para su realización, uno de ellos y que es de los que más expectativas genera es, sin duda, Doménica Montero, historia cuyo éxito ha sido probado en diferentes momentos, a dicha producción se integra Brandon Peniche, que con el paso de los años ha logrado consolidar una carrera.

“Gracias a Dios una nueva telenovela y qué telenovela, soy una persona afortunada de poder hacer lo que más amo y que me vaya bien, estoy muy emocionado de este personaje, de esta producción, es mi tercera vez trabajando con ellos, sé cómo lo hacen, quería estar y aquí estamos”.

Hacer maldades es algo que Peniche siempre ha disfrutado con sus personajes, por lo que con éste no será la excepción.

“Desde hace 10 años no hacía un antagonista. Tenía muchas ganas de salirme un poquito de lo que venía haciendo, cuando haces televisión es muy fácil que te estereotipen y lo que yo siempre he dicho, siempre voy a tratar de agarrar cosas que me hagan crecer como actor, como persona, que me vuelvan mucho más multifacético, porque eso va a hacer que abras tu esquema laboral.

“Yo quiero que el día de mañana que me vean digan, es de los mejores actores que hay”.

Brandon es consciente de que en muchas ocasiones ha sido víctima del síndrome del impostor, dejando de creer en sí mismo; sin embargo, es también consciente de su preparación.

“El actor siempre está lleno de eso, de no sentirte apto para las cosas, siempre como que te autoflagelas y te lo cuestionas: '¿Estaré preparado para...?’, siempre está ese nervio de querer hacer las cosas bien; sin embargo, también está este bagaje y este constante estudio y preparación para que cuando te pares, te plantes bien y digas: ‘Esto es mío y es para mí’”.

“NO ES NADA MÁS TRABAJAR POR TRABAJAR, SINO QUE REALMENTE VAYAS SUBIENDO ESCALONES”

Brandon Peniche está disfrutando los frutos de su disciplina laboral y lo disfruta aún más por todos los procesos que ha vivido.

“Lo he disfrutado, el dicho trillado ese de: ‘El chiste no es llegar, sino disfrutar el proceso’, es tan real, porque esta es una carrera de disfrutar ese proceso, de mover las fichas porque no es nada más trabajar por trabajar, sino que realmente vayas subiendo escalones, todo depende de lo que quieras, creo que sí es irte moviendo en este trabajo”.

Felicidad es la palabra que hoy define la relación entre Brandon Peniche y su trabajo. “Estoy muy feliz porque estoy haciendo cosas diferentes, no quiero que al rato digan de mí: ‘Ese es el mismo personaje, sólo le cambiaron el pelo y hace lo mismo’, y a muchos les pasa, por eso busco experimentar y eso me pone muy feliz”.

Aunque las telenovelas han sido su mundo, Brandon desea ampliar sus horizontes sin descuidar la televisión.

“El melodrama, hablando de televisión, te da menos capacidad de poder hacer diferentes cosas porque estamos censurados, no es lo mismo que hacer una película o una serie en donde no tiene censura y te puedes ir con todo, entonces paso a paso me gustaría ir haciendo cosas diferentes, empezar a meterle al cine, pero es complicado porque dicen que el que mucho abarca poco aprieta, además sin descuidar esto que es tan importante”.

Espera un bebé

Brandon y Cristal Cid están a la espera de su tercer hijo, que seguro trae torta bajo el brazo. “Lo he dicho, mis dos lugares favoritos en la vida es estar en mi casa y estar en mi trabajo, entonces tengo la bendición de que tengo una familia hermosa y tengo un trabajo hermoso, tengo a mi cómplice en casa, que la amo profundamente y es con la que camino al lado”.