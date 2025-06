Revelan que Alejandro Sanz busca ponerle un freno a Ivet Playà en los tribunales: ‘Va a demandar’

Como te contamos en TVyNovelas, el más reciente escándalo sobre Alejandro Sanz estalló el pasado 15 de junio, cuando una fan identificada como Ivet Playà se hizo presente en un video de TikTok para acusar al español de haberla “manipulado” cuando ella era una joven de 18 años y sostuvo una relación romántica con él.

Alejandro Sanz respondió a las acusaciones y dejó entrever que todo se trató de una supuesta “venganza” porque no quiso unirse a un negocio turbio que la joven le propuso, lo que nadie se esperó fue que ella aparecería en un programa de televisión donde tachó al famoso de “depredador sexual"; ahora, todo apunta a que el caso escalará a una demanda que, de ocurrir, seguramente se convertirá en uno de los acontecimientos más comentados del 2025.

¿Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà por difamación?

Las especulaciones sobre las medidas que tomará Alejandro Sanz se dispararon a raíz de un video publicado por la periodista española Nuria Marin, quien afirmó que una fuente cercana a la celebridad española le confirmó que sí habría una demanda en contra de Ivet Playà por difamación.

“Alejandro Sanz ha tomado medidas y va a demandar a Ivet, esto me lo confirma en exclusiva alguien del entorno muy cercano al cantante que ya está trabajando en la demanda, que entiendo que será por difamación después de lo que contó en el video que publicó en TikTok la semana pasada y en el programa '¡De Viernes!’ ”, declaró la comunicadora.

Nuria Marin no quiso revelar la identidad de la persona que dijo esto y tampoco ahondó en más detalles sobre la supuesta demanda de Alejandro Sanz; sin embargo, sus declaraciones sí hicieron bastante ruido en redes sociales por una razón:

Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial del equipo legal de Sanz al respecto, la periodista Marin sí presentó unas pruebas bastante contundentes que demostrarían que Ivet Playà mintió en su versión de los hechos ... ¿pero por qué?

¿Por qué dicen que Ivet Playà mintió en sus acusaciones contra Alejandro Sanz?

A decir de Nuria Marin, varios de los datos que Ivet Playà dijo en el programa "¡De Viernes!” fueron falsos, algo que acabaría por desmentir la versión de la joven y darle más peso al argumento de Alejandro Sanz en el sentido de que lo están chantajeando.

“Me aseguran que Ivet nunca estuvo en casa de Alejandro Sanz y que en 2019 es imposible que tuvieran cualquier tipo de encuentro porque Alejandro Sanz no vivía en España, sino en Miami”, explicó Marin.

Asimismo, la periodista reveló que aunque Ivet Playà sostuvo que incluso llegó a estar en el camerino de Alejandro Sanz en una edición de los Premios 40 Principales debido a lo cercano de su relación, esto habría sido otra mentira:

“El otro día también contó que estuvo en el camerino de Alejandro Sanz en los Premios 40 Principales cuando a él le daban un premio; me dicen que esto es completamente falso. Me han dado el listado de personas que estaban en ese camerino ese día e Ivet not found (no está), según el entorno de Alejandro Sanz”, concluyó.

¿Ivet Playà miente o no? Todavía falta un largo camino por recorrer en torno a este escándalo, pero mientras todo es aclarado no cabe duda de que el nombre de Alejandro Sanz seguirá sonando con fuerza al menos en lo que resta del 2025.