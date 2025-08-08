Suscríbete
Famosos

Chespirito y Graciela Fernández: Su hija Paulina compartió un video inédito que muestra el amor que se tenían

La hija de Roberto Gómez Bolaños rescató un tierno fragmento de un video donde sus padres aparecen juntos, ofreciendo un vistazo a su historia de amor antes del divorcio.

August 08, 2025 • 
Luz Meraz
Chespirito-Graciela.png

Roberto Gómez Bolaños estuvo casado con Graciela Fernández desde 1968 hasta su separación en 1989, aunque el divorcio formal llegó años después.

Instagram

A raíz del éxito de Chespirito: Sin querer queriendo, la bioserie que revivió la vida del comediante, Paulina Gómez Fernández sorprendió al publicar en Instagram un video inédito con imágenes de él y su primera esposa, Graciela Fernández, en una escena llena de amor familiar.

En esta grabación, no incluida en la serie, aparecen Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández en un balcón, disfrutando de un instante silencioso y cargado de complicidad. Paulina escribió:

“Jueves de seguimos extrañando a Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie... pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”

El material fue acompañado de un mensaje que fomentó la nostalgia: la pareja aparece serena, juntos y fuera del escenario, evocando lo que fue una etapa íntima llena de amor, lejos del ojo público.

Las reacciones del público

El video se viralizó rápidamente generando respuestas emotivas:

  • “Por favor publica todo lo que tengas y encuentres de esta época de matrimonio de tus padres”.
  • “Qué mujer más guapa y elegante”.
  • “Qué bonito cuando dos personas que decidieron formar una familia se percibe. Lamentablemente no todo dura para siempre”.

Además, fanáticos y colegas como Esteban Valdés, hijo del actor Ramón Valdés, manifestaron su esperanza de que este tipo de contenido se incorpore en futuras temporadas o producciones que enriquezcan la memoria del comediante.

Graciela Fernández prefirió estar lejos de los reflectores

Esto nos recuerda una vez más que, antes de que el mundo conociera el mediático romance entre Chespirito y Florinda Meza, existió una historia más discreta pero igual de profunda: la que vivió con Graciela Fernández, su primera esposa.

Su relación comenzó cuando él aún no era famoso, sino un creativo en publicidad que apenas incursionaba en la televisión. Se casaron en 1968, cuando ella tenía apenas 15 años y él 22. Juntos formaron una familia numerosa con seis hijos y, aunque Roberto Gómez Bolaños alcanzó fama mundial, Graciela siempre eligió permanecer lejos de los reflectores, protegiendo su intimidad y la de sus hijos.

Este video es una reliquia que trasciende la pantalla. Son tan solo unos segundos, pero unos segundos llenos de amor.

Más de “Chespirito: Sin querer queriendo”
chespirito-chavo-serie-max.jpg
Series y Cine
Chespirito: Primer vistazo a la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, “sin querer queriendo”
Max ya compartió las primeras imágenes de la tan polémica bioserie.
January 24, 2025
 · 
TVyNovelas
Series y Cine
El día que Angélica María apareció en “El Chavo del 8" y dejó boquiabiertos a todos
January 19, 2025
Famosos
Este fue el duro motivo por el que Rubén Aguirre se quedó en la quiebra a pesar de ser millonario
January 09, 2025

roberto gómez bolaños Paulina Gómez Fernández chespirito
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Adam Turck.png
Famosos
Adam Turck: el actor que murió al intentar detener una pelea, ¡había salido a pasear a su perro!
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
alexis ayala (4).jpg
Famosos
Alexis Ayala fue engañado en el funeral de su padre y casi pierde miles de pesos
August 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito papas.jpg
Famosos
Mamá de Abelito se siente agradecida con Ninel Conde: “lo ha acogido como su hijo”
August 08, 2025
 · 
Redacción TVyNovelas con información de María de Jesús Candedo
dalilah polanco.jpg
Famosos
Cuarto noche en riesgo: Dalilah Polanco gana la salvación y Ninel Conde grita “gracias a dios”
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte (2).jpg
Famosos
Las infidelidades que aceptó Adrián Di Monte: “me encantan las mujeres”
En una entrevista para un programa en 2024, el actor cubano confesó su mayor estigma en el amor
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Team-Eclipse.png
Famosos
¡Arde La Casa! Gritan mensaje del exterior: “Aléjense de Ninel, hagan Team Eclipse”
Fans mandaron un mensaje a los habitantes: distanciarse de Ninel Conde y formar una nueva alianza con el llamado “Team Eclipse”.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
mar contreras.jpg
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
La habitante de La Casa de los Famosos muestra su inclinación por las manualidades
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Humberto Zurita-Stepahie Salas.png
Famosos
Humberto Zurita confirma: “Mis hijos y las hijas de Stephanie Salas aprueban nuestra relación”
El actor asegura que sus hijos están felices por su relación y comparte cómo vive el presente familiar con plenitud.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz