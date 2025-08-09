Reportero transmitía en vivo por incendio y capta grito desgarrador de padres al confirmar muerte de su hijo

Un niño de 6 años murió atrapado en un incendio en su casa, ubicada en el sur de Yacuiba, Bolivia, provocado por un corto circuito.

El reporte preliminar indica que los padres del niño habían salido a realizar comprar. A su retorno, encontraron su casa envuelta en llamas, y su hijo calcinado entre los restos.

En redes sociales circulan videos obtenidos por un reportero, que narraba el incendio. En un momento, llega el padre de familia con una niña en brazos, seguido por una mujer.

Fue entonces que los gritos de los padres conmocionaron al periodista, pues el dolor desgarrador fue irremediable.

El señor entro a su casa saltándose la barda, y comenzó a buscar entre los escombros. Pasaron algunos segundos para que el padre de familia encontrara el cuerpo de su hijo.

“Estaba durmiendo”, dijo mientras buscaba a su hijo.

Fue entonces que, con ayuda de un palo, movió algunos escombros y encontró los restos de su hijo.

Sin poder hacer nada, los padres expresaron su dolor con gritos, mientras el reportero también lamentaba los hechos.

Reportes señalan que, lamentablemente, el niño no pudo escapar porque la puerta tenía candado.