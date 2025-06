¡Impactante! Julián Gil reveló que sufrió abuso por parte de mujeres: “Pienso que me han violado”

Julián Gil volvió a generar conversación en los medios de comunicación y redes sociales tras compartir una revelación que sorprendió a propios y extraños. El actor argentino, conocido por su larga trayectoria en telenovelas y su vida amorosa mediática, rompió el silencio sobre un tema personal que había mantenido en reserva durante años. Sus declaraciones han puesto sobre la mesa un debate poco explorado en Latinoamérica: el abuso sexual hacia hombres.

En un momento de vulnerabilidad, el artista abordó una experiencia personal profundamente dolorosa , con lo que ofreció una perspectiva crucial sobre un tema que, para muchos, permanece en silencio. Sus palabras abren un diálogo necesario y valiente, que destaca la importancia de reconocer todas las formas de abuso.

¿Qué reveló Julián Gil sobre su experiencia de abuso?

Durante una conversación íntima en el reality “Secretos de pareja”, Julián Gil habló abiertamente sobre situaciones de su vida que hasta ahora no había compartido públicamente. En medio de un intercambio con Poncho de Nigris, Bernardo Flores y Fernando Schoenwald, el actor confesó que fue víctima de abuso sexual por parte de varias mujeres a lo largo de su vida.

“Ahora cuando yo analizo todo el tema de hoy en día, en su momento también pienso que me han violado”, expresó Gil, visiblemente serio al recordar esas experiencias. Según explicó, se trató de encuentros en los que, pese a su negativa, terminó por tener relaciones sexuales sin haberlas consentido plenamente.

El actor reconoció que, en su momento, no le dio el peso ni la importancia que estas situaciones merecían debido a la cultura machista que predomina en muchos países de la región. “Los hombres latinos somos muy machistas para reconocer cuando fuimos violados, pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga”, señaló.

¿Cómo vivió Julián Gil esas situaciones?

Más allá de lo impactante de su confesión, Julián Gil compartió que, en su momento, incluso llegó a minimizar el abuso al disfrazarlo de una experiencia placentera. “En ese momento dije: ‘Sí, estuvo rico, cool, sabroso, pero sí fui violado’. En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería y que terminé teniendo relaciones sin querer”, relató.

El actor explicó que ha tomado distancia de esos episodios con el paso de los años y que, al reflexionar desde una perspectiva más madura y consciente, entendió que se trató de un tipo de abuso. Además, destacó que este tipo de experiencias suelen ser minimizadas o incluso ignoradas cuando la víctima es hombre, debido a estereotipos de género muy arraigados en la sociedad.

¿Quién es Julián Gil y por qué sus declaraciones generan tanto revuelo?

Julián Gil es un actor, conductor y modelo nacido en Buenos Aires, Argentina, pero criado en Puerto Rico y con gran parte de su carrera consolidada en México y Venezuela. Su rostro es ampliamente conocido por su participación en exitosas telenovelas como “Sortilegio”, “Hasta el fin del mundo” y “Por amar sin ley”, entre otras producciones.

Más allá de su trabajo en la pantalla, su vida personal ha sido objeto de gran atención mediática , principalmente por su relación con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, con quien tuvo un hijo. La separación de la pareja desató una larga disputa legal por la custodia del menor, la cual se mantuvo en el centro del debate público durante años.

Actualmente, Gil está casado con la periodista y presentadora Valeria Marín. Ambos comparten abiertamente su relación a través de redes sociales y por entrevistas, en ambas se muestra una faceta más tranquila y familiar en la vida del actor. Incluso han revelado su deseo de tener hijos próximamente, lo que ha despertado el interés y los buenos deseos de sus seguidores.

Las declaraciones de Julián Gil resultan relevantes porque abren un espacio para hablar sobre una problemática que suele ser invisibilizada: el abuso sexual de hombres, especialmente cuando es perpetrado por mujeres. En sociedades marcadas por el machismo, como gran parte de América Latina, este tipo de experiencias suelen ser ridiculizadas, desestimadas o consideradas como un “logro” masculino, lo que impide que las víctimas puedan reconocer el abuso y buscar ayuda.