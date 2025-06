Ivet Playà reveló nuevos detalles de su ‘relación’ con Alejandro Sanz y recordó cómo fue su primer beso

Desde hace varios días, el nombre de Alejandro Sanz se hizo tendencia en redes, pero esta vez por razones bastante desafortunadas. Esto como consecuencia del testimonio de Ivet Playà, una joven fanática que lo señaló de haber tenido un trato inhumano con ella, incluyendo una especie de relación sentimental que terminó lastimándola y de la que ahora está dispuesta a profundizar más.

Ivet Playà contó nuevos episodios de su presunto idilio con Alejandro Sanz

Luego de publicar su experiencia con Alejandro Sanz, Ivet Playà concedió su primera entrevista sobre este tema al medio “De viernes”, en donde pretende ahondar en detalles que respalden la historia que contó. En los fragmentos de esta plática, la joven afirmó que se hizo cercana al intérprete de “Amiga mía” por un proyecto, hasta que el cantautor la buscó en privado.

“Empezamos a mantener el contacto, luego me invitó a un concierto y nos conocimos al año siguiente. Me invitó a conocerlo y también a entregarle un trabajo. Creo que esa era una excusa para que nos viéramos en persona”.

Ivet Playà aseguró que su primer beso con Alejandro Sanz habría sido después de una reunión de trabajo Instagram

Asimismo, Ivet Playà señaló que su primer beso con Alejandro Sanz se dio después de una reunión profesional, aunque llegó a pensar que se trataba de un error.

“Me felicita y me dice que quiere verme. Ese día me dio un beso en la comisura de los labios. Salí de ahí pensando que se había equivocado, pero no. Era consciente, no quería verlo porque yo también tenía miedo de que nuestro vínculo se estropeara después de tantos años”, apuntó la joven, afirmando que tiene todavía mucho que contar sobre esta tortuosa historia.

¿Qué dijo Alejandro Sanz de Ivet Playà? Así reaccionó al primer testimonio

Luego de que este relato se viralizara en redes sociales, Alejandro Sanz rompió el silencio sobre lo que pasó con Ivet Playà y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde narró brevemente parte de su relación.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, inició el mensaje del español, palabras que para muchos fueron una especie de confirmación sobre la relación íntima que habría mantenido con su fanática en el pasado.

Alejandro Sanz responde a acusaciones de Ivet Playà por tratos inhumanos Instagram

Por otra parte, Alejandro Sanz aseguró también que apenas en mayo tuvo un último contacto con Ivet Playà, cuando supuestamente ella le pidió invertir en un emprendimiento y él se negó.

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea ésta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”, concluyó el artista, esquivando por completo otros detalles del testimonio de Ivet, como la parte en la que afirmó que si bien tuvieron encuentros hasta que ya era menor de edad, en realidad sus primeras interacciones fueron mucho antes.