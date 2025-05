El firme gesto de Mónica Noguera ante las acusaciones a Memo del Bosque por presuntamente acosar a Bárbara de Regil

A poco más de un mes de su muerte, el nombre de Memo del Bosque acaparó los titulares al ser señalado como el aparente acosador de Bárbara de Regil. Esta noticia cimbró al mundo del espectáculo y detonó la molestia de los seres queridos del productor, incluyendo a Mónica Noguera, que ya hizo saber de qué lado de la historia está.

Así reaccionó Mónica Noguera a los señalamientos contra Memo del Bosque por supuesto acoso

Luego de que Bárbara de Regil compartió su testimonio sobre la vez que Memo del Bosque trató de aprovecharse de ella, Guillermo Pous, el abogado de Vica Andrade, lanzó una severa advertencia contra la actriz. Este mensaje no pasó desapercibido y provocó la reacción de Mónica Noguera, quien inmediatamente le dio like; evidenciando que respalda al productor por completo con este simple, pero significativo gesto.

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien que no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales”, se lee en este post.

¿Qué pasó con Bárbara de Regil y Memo del Bosque?

Fue en el reality “Secretos de parejas”, donde participa junto a su esposo Fernando Schenwald, que Bárbara de Regil se atrevió a hablar de su desagradable experiencia de acoso con Memo del Bosque. De acuerdo con los dichos de la protagonista de “Rosario Tijeras”, este episodio habría tenido lugar hace varios años, cuando coincidieron para hablar sobre oportunidades profesionales.

“Estando en su oficina, para ver más proyectos, se le lanzó a besos. Pero aparte besos de lengua. Todavía me acuerdo y me da mucho asco. Supe que por no seguir el beso no conseguí el trabajo. ¿Pensaste que me iba a quedar callada después de tantos años? No Memo, yo ya no tengo miedo”, sentenció la artista, aseverando que esta ha sido la única vez que le tocó vivir algo así, ya que ningún otro productor quiso aprovecharse de ella a cambio de un papel.