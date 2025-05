Bárbara de Regil expuso a Susana Zabaleta y reveló los presuntos malos tratos a los que la sometió en el pasado

Susana Zabaleta está en el centro de la polémica nuevamente, pero esta vez como la protagonista de una desagradable anécdota con una de sus compañeras. Esto como consecuencia de las declaraciones de Bárbara de Regil, quien acusó a la cantante de tratarla mal durante un proyecto en el que coincidieron y le dejó un mal recuerdo.

¿Qué pasó entre Bárbara de Regil y Susana Zabaleta?

Durante una de sus participaciones en “Secretos de pareja”, reality en el que participa junto a su esposo Fernando Schoenwald, Bárbara de Regil apuntó contra Susana Zabaleta y la acusó de haberla maltratado mientras grababan “Rosario Tijeras 4". Según los dichos de la actriz, todo pasó desde el primer día que les tocó el mismo horario, cuando ella misma se percató de que la novia de Ricardo Pérez la estaba arremedando con el fin de ridiculizarla.

“En el último proyecto que hice de Rosario Tijeras, estuve con Susana Zabaleta. Híjole, sí ya me habían hablado pesado de ella, pero yo nunca pensé cómo era realmente. Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí. Llegué a maquillaje, la saludé, ella no me contestó el saludo. Yo estaba en una videollamada con Mar (su hija), y cuando terminé la llamada, me empezó a hacer burla, empezó a imitarme”, aseguró, reiterando que hasta ese momento no había nada que pudiera explicar las burlas que estaba recibiendo.

Así fue el fuerte pleito de Susana Zabaleta con Bárbara de Regil en una grabación

Tras este incómodo episodio, la protagonista de proyectos como “Cabo” compartió que también se enteró de que cuando no estaba presente, su colega intentó burlarse de ella con otros compañeros, cuestionándolos sobre “cómo la aguantaban” y riéndose de su forma de expresarse. Sin embargo, todo adquirió mayores dimensiones cuando llegó el momento de rodar una escena juntas, ocasión en la que aparentemente Susana Zabaleta habría golpeado intencionalmente a Bárbara de Regil para molestarla.

Bárbara de Regil aseguró que Susana Zabaleta aprovechó una escena para lastimarla físicamente Instagram

“Después, en una escena ella tenía que inyectarme y me metió un madraz* y me pegó horrible. Entonces volteo y le digo: ‘no te lleves pesado conmigo’ y ella me contestó ‘yo no me llevo pesado, yo vivo pesada’”, apuntó la artista, evidenciando que jamás recibió una disculpa por los malos ratos que la hicieron pasar en el rodaje de la serie que protagonizaba, una anécdota que dejó sorprendidos a sus compañeros, incluyendo Julián Gil, que también contó uno de sus peores recuerdos con Marjorie de Sousa.